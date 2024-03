Elas no comando!

Celebre o talento feminino, neste Dia Internacional da Mulher, com uma lista especial de chefs e empresárias da gastronomia em Brasília.

Enquanto na cozinha doméstica ainda lutamos para desmistificar seu uso pelo gênero masculino, na cozinha profissional, por trás de grandes casas e menus assinados, vemos um ambiente amplamente comandado por homens. Em Brasília, não é diferente. A proporção de negócios em alimentação chefiados por homens e mulheres é discrepante, mas nem por isso elas deixam de brilhar.

Para a coluna de hoje, faço um salve para algumas delas por meio de uma lista de indicações para que você também as prestigie, não só hoje, mas ao longo de todo o ano.

Benita Paninoteca

Se você passar rapidamente pela 402 Sul, correrá o risco de não perceber a entrada modesta do Benita, que não se classifica como padaria, mas oferece uns pães de altíssimo nível, seja para consumir na varanda externa ou no balcão, de onde também saem drinks e cafés bem preparados. O ambiente, por sinal, é puro aconchego e hospitalidade. A dupla formada por Thayza e Soraya conseguiu criar uma atmosfera que quase lhe transporta para outro lugar ao passar pela porta. Pela qualidade do sonho e das fermentações, diria que é o paraíso. Logo mais, trarei uma coluna com mais detalhes.

Nolina Pizza



Se há algo em que tenho me tornado chatão, ou melhor exigente, na hora de comer, é pizza. Não consigo mais encarar qualquer massa que me faça sentir estufado, pesado; nem recheios de qualidade duvidosa ou bordas bizarras. E grande parte disso é responsabilidade de lugares como o Nolina, de Victoria Neddermeyer. A lojinha de esquina na 402 Norte pode não chamar atenção à primeira vista, mas as redondas que saem de lá certamente o farão. Desde a minha primeira visita, a Nolina entrou definitivamente no meu radar como um dos melhores da cidade nesse assunto. Vic aposta na simplicidade e no bem fazer. Mas isso é apenas modo de dizer, porque lá você não encontrará malabarismos gastronômicos, mas ingredientes cuidadosamente selecionados, assim como a farinha e as coberturas. A pizza de burrata com raspas de limão e a de bacon defumado com caramelo salgado estarão para sempre em meu coração. E agora descobri que está rolando cigarette de entradinha, então já estou planejando outra visita.

Ticiana Werner Wine Bar

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No fim de 2023, escrevi uma coluna extensa sobre os porquês desse lugar merecer visitas e mais visitas. E todos os motivos estão reacionados à boa gerência da chef e empresária que herdou da mãe o amor e a dedicação à gastronomia local. Para os clientes fiéis, há novidades no cardápio após o fim da era de rodízios de risotos. Para quem ainda não foi, seu coração precisa ser acalentado com aquele buffet de antepastos, acompanhado de um bom vinho. Será um antes e depois. E para quem já o conhece e não vai há um tempo, dá para aproveitar as novas tábuas criadas por Werner para delivery. Além de lindas, chegam embaladas a vácuo, preservando a montagem e os ingredientes.

Modesto Pretensiosamente

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Quem é Nay Branquinho? Para os funcionários, uma mãe. Para quem ama comer, uma luz nesta cidade. E para este colunista, uma força da natureza. Ela tem praticamente minha idade, mas você apostaria bem mais pela expertise e profissionalismo com os quais ela milimetricamente pensa em tudo que se vê e se come no Modesto. E come-se muito bem ali, viu? Seja nos petiscos, pratos ou pizzas, a qualidade é garantida e o preço honesto também. Além disso, vale destacar o charme que ficou aquela varanda do endereço no CA do Lago Norte, hein!

Brasis Ateliê Gastronômico



Poucos lugares que se autodenominam como cozinha contemporânea conseguem marcar o cliente com uma experiência tão desbravadora – e encantadora – no paladar como Di Oliveira faz no Brasis. A imersão começa no ambiente intimista e acolhedor, no Lago Oeste, onde também é o endereço da casa da chef. Uma vez lá, é só se deixar levar pelos menus degustação elaborados com ingredientes brasileiros, valorizando principalmente os do Cerrado, em combinações de texturas e sabores de deixar qualquer um encantado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Agora, é só montar seu roteiro e visitar essas recomendações, pois eu as faço e garanto de olhos fechados. O que essas mulheres contribuem para a gastronomia local com muito trabalho e dedicação, muitos marmanjos sonham em alcançar.