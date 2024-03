Mulheres na política: há o que se comemorar

Ainda há um longo caminho a se percorrer até que as mulheres atinjam na política, o nível de representação que merecem

Há 96 anos, em 1928, Alzira Soriano tornava-se a primeira mulher a exercer um cargo no poder Executivo na América Latina, ao se eleger prefeita do município de Lajes, no Rio Grande do Norte.

Na época, um feito tão extraordinário que ela virou reportagem do jornal The New York Times. Hoje, 8 de Março, Dia Internacional da Mulher, é preciso avaliar até onde a sociedade avançou após o feito de Alzira.

Nas últimas eleições municipais, foram eleitas 658 mulheres prefeitas. O país tem mais de 5,5 mil municípios. No Congresso, a representação feminina corresponde somente a 18%. Há apenas uma mulher no Supremo Tribunal Federal, a ministra Cármen Lúcia. E, na sociedade brasileira, as mulheres são 55% da população.

Ou seja, ainda há um longo caminho a se percorrer até que as mulheres atinjam na política, o nível de representação que merecem e que, de fato, represente a sociedade. É o tema do JBrNews de hoje. Com Rudolfo Lago.