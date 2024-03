Veja quem são as cantoras brasileiras que estão em alta no Spotify BR

Amooores, já quero começar desejando um Feliz Dia Internacional das Mulheres e vou aproveitar a oportunidade dessa data tão especial para nós mulheres e celebrar o destaque das mulheres em diversas áreas, principalmente na indústria musical.

Ao que parece nos últimos cinco anos, as cantoras brasileiras tiveram um aumento de 252% em streams em todo o país. E em homenagem ao Dia da Mulher, o Spotify Brasil compartilhou dados sobre o consumo da produção musical feminina na plataforma.

E olha só que coisa mais incrível, esse crescimento não foi só no território nacional não, mas também globalmente. O consumo de música de artistas mulheres cresceu 234% em todo o mundo entre 2019 a 2023. Sendo que a maior parte do público que consome artistas mulheres do Brasil é feminino, que vem representando 60% do número total. Cerca de 33% do público que mais ouviu cantoras brasileiras entre 2020 e 2023 têm entre 18 a 24 anos.

10 CANTORAS BRASILEIRAS MAIS ESCUTADAS NO BRASIL EM 2023

1)Ana Castela

2)Marília Mendonça

3)Mari Fernandez

4)Luisa Sonza

5)Maiara e Maraisa

6)Anitta

7)Ludmilla

8)Lauana Prado

9)Gabriela Rocha

10)AnaVitória

10 CANTORAS BRASILEIRAS MAIS ESCUTADAS NO EXTERIOR EM 2023

1)Anitta

2)Ludmilla

3)Ana Castela

4)Marília Mendonça

5)Luisa Sonza

6)Astrud Gilberto

7)Ivete Sangalo

8)Mari Fernandez

9)Maiara e Maraisa

Elis Regina