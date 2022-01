O silêncio do magnata da logística com a alta do gás

A turma do setor não estranha o profundo silêncio de Rubens Ometto, o magnata da logística e energia do Brasil, sobre a forte alta do preço do gás. É que em breve ele vai praticamente monopolizar a venda de gás liquefeito importado da Ásia por navios.

Seu grupo constroi um terminal no Porto de Santos. E no meio do ano passado, Ometto comprou 51% da Gaspetro, da Petrobras, com fatias de operação da petroleira em vários Estados onde há entrega do produto. Ometto é controlador dos postos Shell no Brasil.

O empresário é tão poderoso neste Governo que, na última reunião com o presidente Jair Bolsonaro dentro do Palácio, foi rodeado por cinco ministros bajuladores.

Em tempo, o boquirroto ministro da Economia, Paulo Guedes, em 2019 cravou numa entrevista que reduziria pela metade o preço do gás na Petrobras (hoje a maior distribuidora).