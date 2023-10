Os últimos experimentos mais famosos da psicologia social

O que você faz quando sabe que está certo, mas o resto do grupo discorda de você?

Na coluna de hoje, abordaremos os mais famosos experimentos ligados à psicologia social. Voltamos a falar do psicólogo polaco-estadunidense Solomon Asch, só que agora com seu famoso experimento de conformidade.

Em uma série de experimentos famosos realizados durante a década de 1950, o psicólogo Solomon Asch demonstrou que as pessoas dariam a resposta errada em um teste para se encaixar no resto do grupo.

Nos famosos experimentos de conformidade de Asch, mostrava-se uma linha às pessoas e, em seguida, pedia-se que selecionassem a linha de comprimento correspondente entre três tipos. Mas para provar seu ponto, o psicólogo colocou atores no time que selecionaria intencionalmente as linhas erradas.

Os resultados revelaram que, quando os atores escolhiam a linha errada, os verdadeiros participantes seguiam o erro, conformando-se com o resto do grupo, ou seja, mesmo sabendo que estava errado, o sujeito, além de aceitar a opinião da maioria, ainda concordava com ela.

Embora gostemos de acreditar que resistiremos à pressão do grupo (especialmente quando sabemos que o grupo está errado), os resultados de Asch revelaram que as pessoas são surpreendentemente suscetíveis à conformidade.

Hm… penso que Asch era um vidente das eleições mundo afora.

O último experimento que vou apresentar poderia ser feito atualmente. Talvez pudesse quebrar alguns mitos e revelaria verdades camufladas, em especial a respeito de jogos violentos, como já declararam algumas autoridades políticas totalmente leigas e analfabetas no assunto.

O Experimento da Boneca Bobo

Hoje em dia, falamos dos videogames, mas na década de 1960, a hipótese levantada era de que assistir violência na televisão fazia as crianças se comportarem de forma mais agressiva.

Em uma série de experimentos realizados no início dos anos 1960, o psicólogo canadense Albert Bandura começou a investigar o impacto da agressividade observada no comportamento das crianças. Em um estudo com bonecos-bobo, as crianças observavam um adulto interagindo com um boneco. Numa condição, o adulto se comportava passivamente, mas em outra, o adulto chutava, socava e gritava com o brinquedo.

Foto: Reprodução

Os resultados revelaram que as crianças que assistiram ao modelo adulto se comportar de forma violenta em relação à boneca eram mais propensas a imitar a conduta agressiva.

Aposto que Bandura nunca imaginou estar atual no século XXI. Este experimento, apesar de ser da década de 1960, muito ainda nos ensina, em especial a área educacional, afinal, o cientista Jan Comenius (1592 – 1670) já falava que a melhor forma de ensinar é pelo exemplo.

A fala de Comenius me preocupa muito mais hoje do que na década de 1960. Afinal, como nós, pais, vamos ensinar aos nossos filhos valores como respeito, liberdade, democracia e honestidade com nosso atual quadro do Legislativo, Executivo e Judiciário?