WC no Beat fala sobre insegurança ao apostar em novo estilo

“Tive um certo medo”, declara o cantor

Na última semana, WC no Beat lançou “Namorada Nova”, primeiro single de seu novo álbum, apostando no Drill Funk. A faixa em parceria com os meninos da UCLÄ ganhou um videoclipe super produzido.

Confira o clipe:

Um dos grandes nomes do trapfunk no Brasil, o produtor decidiu apostar em um novo estilo e nos conta com exclusividade sobre, seu legado e a insegurança com a mudança: “O trapfunk eu fui precursor, já faço essa sonoridade desde 2012/2013 então já era uma coisa que eu sabia e estava acostumado a fazer, bateria de trap junto com a sonoridade funk já era minha zona de conforto, o drill veio com uma pegada bem diferente, mais melódico com as baterias bem pesadas, e aí antes de tudo eu procurei saber quem fazia, MCs e Produtores e vi que muita dessa galera já vinha fazendo um trabalho e alimentando o drill, quando decidi mudar eu realmente tive um certo medo dos meus fãs não me abraçar mas quando vi que tanto meus fãs quanto a comunidade drill me abraçou vi que estava no caminho certo.”

WC no Beat é um dos maiores produtores de funk do Brasil, já produziu grandes nomes da música como Marcelo D2, Anitta, Ludmilla e Xamã, entre outros. Com mais de 1,5 milhões de ouvintes, o produtor Capixaba se prepara para o lançamento de seu terceiro álbum de estúdio depois do sucesso dos projetos “18k” (2018) e “GRIFF” (2020).