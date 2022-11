Vitão lança “Quando” em parceria com o rapper norte- americano Russ

A música composta pelos dois artistas e produzida por Los Brasileros, traz uma pegada de bossa nova nos acordes

Na última sexta-feira (18), Vitão lançou seu mais novo single em todas as plataformas digitais. A faixa intitulada “Quando”, é uma parceria com o rapper norte-americano Russ e chega marcando uma importante fase na carreira do cantor, que comprova suas conquistas e caminha em direção à horizontes internacionais. O trabalho também vem acompanhado de um videoclipe, que mostra os artistas no estúdio de gravação nos Estados Unidos.

Assista: https://www.youtube.com/@vitao

A música composta pelos dois artistas e produzida por Los Brasileros, traz uma pegada de bossa nova nos acordes, trazendo um gostinho de “onde anda você” de Vinicius e Toquinho, mas dos novos tempos, repaginada com o peso do hip hop.

Confira: https://presave.umusic.com/quando

Sobre a parceria, Vitão conta que desde quando escreveu os primeiros versos da canção, já estava idealizando um que ela seria perfeita para uma parceria com Russ. “Comecei no violão, ela foi se desenvolvendo e eu fui mandando mensagem para ele, tentando fazer algum contato pelo Instagram. Quando lançou ‘Complicado’ ele foi me dar um salve, contou que tinha ouvido a música, que gostou e começamos a conversar. Falei que tinha uma música pra ele, mandei e ele curtiu. Foi muito louco, porque eu plantei uma sementinha para o universo e ela nasceu. Foi muito, muito incrível”, conta Vitão.

Depois de quase um ano de conversa, o cantor embarcou até Atlanta, nos Estados Unidos, para produzir o single no estúdio do rapper. Juntos, tiveram uma grande troca artística e cultural, fazendo com que a faixa ficasse ainda mais especial. Russ compôs sua parte durante esse encontro e fez questão de enaltecer a cultura brasileira, cantando partes em inglês e em português.

“Russ gravou o refrão em português, por vontade própria. Ele deu a ideia de cantar em português, o que eu achei muito interessante da parte dele, por querer abrir para isso e valorizar a nossa cultura e a nossa língua, e também por ele querer conhecer mais sobre o Brasil e o brasileiro”, revela o artista.

A colaboração foi uma verdadeira realização pessoal e profissional para Vitão, que tanto se identifica com o rapper. “Foi uma experiência muito inovadora poder levar uma música tão brasileira para um artista norte-americano. Também de poder ter uma troca de ideias muito incrível com ele, de poder estar na casa dele, colar no estúdio dele, conhecer o estúdio, conhecer o ambiente de trabalho dele e ver ele criando. Foi uma experiência muito enriquecedora artisticamente e culturalmente. Foi muito interessante!”, diz.

O lançamento mostra toda a versatilidade de Vitão, sendo uma das mais marcantes da carreira do cantor brasileiro. “O significado de ‘Quando’ para mim, nesse momento da minha carreira, é um significado de vitória, de vencer, de saber que eu sou capaz de sonhar e de realizar esse grande sonho”, completa.



Letra:

Alô, quando você vem pra me visitar Bateu mó saudade

Se for pra ficar longe

Fico por aqui na minha cidade

Baby, my casa es su casa

Se a gente se casa é melhor, sabe? Mas eu não quero te apressar

Que a pressa é inimiga da perfeição

Nada é perfeito

Mas você tem jeito

Me parece com exceção Me rendeu três sessão

I hold you close even when we’re apart

When I miss you i just stare at my heart

Cause that’s the only place I’ll find you right now I’m hoping you do the same

I’m summertime

Sitting wishing for a drop of your rain

I’m at the top of the game

I got an issue

When I close my eyes I see you

When I open them I miss you

Need to kiss you ASAP

Come and visit (serious)

I miss you crazy baby

I feel you from a distance

Alô, quando você vem pra me visitar Bateu mó saudade

Se for pra ficar longe

Fico por aqui na minha cidade

Far away but I still hold you close