MC Ryan atinge marco de 10 milhões no Spotify

Conquista se torna inédita no mundo Funk.

Foto: Reprodução/Spotify

Nascido na Zona Norte de São Paulo, MC Ryan SP é um dos maiores nomes do funk da atualidade. Através de suas composições criativas, o artista cativa milhares de jovens por onde passa. Transitando por diversos estilos dentro de seu segmento, Ryan segue impulsionado pelo sucesso absoluto de “Casei com a Putaria”, e outros hits. Na noite de ontem, 20 de novembro, o cantor consagrou mais uma conquista em sua vida artística, ele tornou-se o primeiro MC a alcançar mais de 10 milhões e 206 mil ouvintes mensais em apenas uma plataforma, e também está em 3º como artista mais ouvido do Brasil, atrás apenas de Jorge e Mateus e Marília Mendonça, e em 117º no ranking mundial, e mais: o funkeiro está com 4 canções no TOP 50 Brasil do Spotify, com os singles “Casei com a Putaria” ft. Mc Paiva que está na 6º posição, “Felina” com Wiu que atingiu o 11º lugar, o remix de “Tubarão Te Amo” que consagrou-se em 12º e “Sereia” uma parceria com Orochi, Xamã, Oruam, Neo Beats e Kizzy, que está na décima quarta posição.

Sempre batalhando para atingir números expressivos, MC Ryan SP acumula mais de 240 milhões de visualizações em seu canal no Youtube e entrega hits frequentemente para o seu público, na última semana o MC lançou a música “Revoada do Tubarão 3”, que brinda o sucesso do cantor, e conta com participações especiais imprescindíveis, como Pocah, MC Hariel, MC Don Juan, MC Joãozinho VT, MD Chefe, MC Daniel, MC Davi, MC Paiva, MC IG, e uma parte em homenagem com MC Kevin.

Para acompanhar todos os sucessos do artista, e conhecer todos os hits do fenomênico do funk, acesse @imcryansp e não deixe de conferir!