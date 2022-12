Mc Danny participa do novo EP da Anitta

“Ai Papai”, o feat que une as musas, já chegou em todas as plataformas

Considerada uma das maiores referências do movimento funk, MC Danny apresenta um currículo de números expressivos. Entre os hits, “Vapo Vapo”, ao lado de Zé Felipe, soma mais de 233 milhões de visualizações, no Youtube, e mais de 140 milhões de plays no Spotify. Demonstrando que a sua carreira se consolida cada vez mais, chega em todas as plataformas digitais um feat inédito com a Anitta, o single “Ai Papai”, canção que faz parte do EP “A Procura da Anitta Perfeita”.

A parceria das cantoras veio após um convite realizado pela MC. Assim que recebeu a proposta do feat, Anitta concordou e já deram sequência nas gravações. Com o apoio de influenciadores digitais que sabiam da parceria inédita, como por exemplo a Gessica Kayane, Gkay, as celebridades prometem bombar todas as plataformas digitais e redes sociais. “É surreal gravar um feat com a braba Anitta. É gratificante em vários níveis, essa canção promete ser hit mundial. Ano passado, a Anitta curtiu algumas músicas que eu canto, começamos a conversar e ela me chamou para o Ensaio da Anitta, e no meio da apresentação eu fiz o convite para um feat. Na hora ela aceitou, todo mundo foi à loucura. A Gkay estava presente também e ficou super animada”, comenta a Mc Danny, que está ansiosa pelo sucesso exponencial dessa junção com um dos maiores nomes artísticos do mundo. E finaliza: “A nossa parceria traz como composição HitMaker, Anitta me enviou várias músicas e fomos avaliando. Quando ela enviou ‘Ai Papai’, ela simplesmente disse que essa era a nossa música. No mesmo momento abracei e aceitei. Acredito que foi uma troca de comunicação, eu só pedi um feat e ela já me enviou a música na sequência. Acredito muito nesse som, acredito que essa canção vai mudar a minha vida, eu sou muito grata a Anitta por ter transformado um convite em um sonho realizado e dentro do projeto dela”, conclui a cantora.

“Ai Papai”, single de Anitta com Mc Danny está disponível em todas as plataformas de áudio, com letra contagiante e um ritmo que não vai deixar ninguém parado. A música é a nova aposta das artistas e promete animar todos os ouvintes. Para conferir, acesse o perfil oficial das cantoras no Youtube e em todos os aplicativos de streaming.