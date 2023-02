Mãolee fala sobre versatilidade de ritmos em seus singles

O artista carrega outras vivências musicais em sua trajetória, como o samba, que faz parte de suas raízes

Desde que despontou no cenário do rap em 2009, o produtor musical, DJ e beatmaker Mãolee é considerado um dos nomes mais promissores da cena. Sendo o idealizador do selo musical Tudubom Records, acumula mais de 200 milhões de visualizações em seus hits no YouTube.

Mesmo seguindo carreira no rap, Mãolee é um artista que carrega outras vivências musicais em sua trajetória, como o samba, que faz parte de suas raízes. Sendo assim, o produtor procura trabalhar essa bagagem cultural em seus singles, trazendo uma mistura única e uma grande versatilidade às suas canções.

“Tento trazer o que eu realmente me identifico, o que eu gosto, que tem a ver com a minha história, com a minha adolescência e com meu início na música. Eu estive em bloco de escola de samba, gosto de tocar, sou percussionista, já tive um grupo de pagode e tocava muito samba de raiz. Eu gosto muito disso, são coisas da minha juventude. Eu tento sempre trazer um pouquinho disso, como por exemplo, o samba”, conta.

Outro ritmo que também está enraizado no rapper é o funk, que já o acompanha desde de suas adolescências, onde costumava ouvir e frequentar bailes do gênero. Assim, o artista procura mesclar tudo isso com o rap, que foi uma paixão que surgiu posteriormente em vida.

A mistura das batidas do trap funk, tão assimiladas pelo universo pop brasileiro, é algo que vem fazendo sucesso em seus trabalhos. Com isso, Mãolee revela possuir mais projetos voltados a esse universo musical. “O trap funk cai muito bem, até no lado mais pop. Eu curto o trap funk mais pesado, acho que tem tudo a ver com nosso funk, a gente sempre usou montagens e coisas em inglês. Sempre teve ligações antes mesmo de ter e esse lado pop foi o que mais pegou. Tenho projetos guardados de trap funk e com certeza vou fazer alguns”, diz.

A nova aposta do artista é a faixa “Vem pra Cá”, lançada na última sexta-feira (27). O novo single, que trabalha muito bem essa sonoridade do artista, conta com a participação de um time de peso, sendo TZ da Coronel, Delacruz, Tiee e Tizi Kilates.

O lançamento ganhou uma festa especial, realizada no último dia 31, data em que o produtor completou seus 40 anos de idade. Em meio a dupla comemoração, os artistas irão exibir o clipe para os convidados.