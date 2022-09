Laéllyo Mesquita tem trabalho apresentado a Axl Rose

Através do Twitter, o cantor conheceu o trabalho do estilista brasileiro

O Guns N’ Roses foi a atração principal desta quinta-feira (8), no começo da segunda semana de Rock in Rio. O estilista Laéllyo Mesquita relembrou a vez que a cantora Alcione usou uma de suas peças para homenagear o líder da banda, Axl Rose, em 2015, quando o grupo ficou fora do lineup do festival.

Na ocasião, a Marrom usou uma camiseta estampada com o rosto de Axl. “Quando a Alcione decidiu usar uma peça minha eu fiquei super feliz e surpreso. Era uma banda conhecida mundialmente que ela iria homenagear naquele momento que eles estivessem no Brasil. Eu senti que seria algo muito marcante e foi uma vitrine muito forte, porque ela é uma pessoa muito conhecida mundialmente também e esse foi o primeiro look que me deu visibilidade”, disse Laéllyo.

Na época, Alcione compartilhou uma foto com a camisa escreveu a seguinte legenda: “Já que ele não veio, eu o trouxe: Axl Rose! Cheguei, Rock In Rio!”.

Em seguida, a cantora ganhou uma resposta fofa de Axl no Twitter. “Bom ver sua foto. Estou muito honrado e é bom ver você indo bem. Obrigado”.