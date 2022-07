Israel Novaes faz tributo à Marília Mendonça e Cristiano Araújo em lançamento

Cantor disponibiliza “Cuidando de Longe/Mente Pra Mim”, canções gravadas originalmente por Cristiano Araújo e Marília Mendonça, respectivamente, nas plataformas de música nesta quinta (21) e no YouTube à partir de sexta (22)

Israel Novaes, o ‘cara do arrocha’, se prepara para, novamente, avisar a avó que está estourado! Desta vez, nas plataformas de áudio e vídeo, já que o intérprete de grandes hits, como “Vó, Tô Estourado”, “Vem Ni Mim Dodge Ram”, “Você Merece Cachê” (part. Wesley Safadão), “Lapada da Saudade”, dentre tantas outras músicas que ficaram em destaque nos aplicativos de música e vídeo, lança, nesta quinta (21), às 21h através da ONErpm, o pot-pourri “Cuidando de Longe/Mente Pra Mim”.

A faixa faz parte do audiovisual “Onde é o After?”, gravado por Novaes em Goiânia e dirigido por Vitor Leonardo, e é um tributo aos cantores originais de cada música. Marília Mendonça deu voz à “Cuidando de Longe” como colaboração ao álbum de Gal Costa, em setembro de 2018. Enquanto isso, “Mente Pra Mim” foi um dos maiores sucessos de Cristiano Araújo; lançada em dezembro de 2012, a canção, composta por Israel Novaes em conjunto com Matheus Aleixo Pinto, Bigair Ferreira Jaime e Eve Sales De Novaes, se tornou uma responsáveis por tornar o nome de Cristiano conhecido no Brasil todo.

“Essas duas músicas foram interpretadas por pessoas que eu admirei e admiro muito, pessoas que guardo em meu coração e que foram revolucionárias no sertanejo, por isso eu não poderia deixar de gravá-las nessa nova fase musical em que estou”, revela Israel. “Espero que, assim como eu, todos possam sentir nostalgia ao escutar esse pout-pourri e lembrar da alegria que tanto Marília quanto Cristiano exalavam. E que o sertanejo continue superando barreiras, alcançando e transformando a vida de cada vez mais pessoas”.

Rodeado de amigos, colegas e influenciadores, Israel Novaes gravou, ao todo, cinco canções que prometem embalar nossos corpos com suas letras bem elaboradas, ritmo dançante e todo talento vocal de Novaes. O artista ainda se prepara para lançar, nas próximas semanas, a faixa “Rodada de Shot”, feat. Paulo Pires e, posteriormente, o EP completo de “Onde é o After?”, que conta ainda com a participação de Mc Teteu em uma canção inédita.

“Vem muita coisa boa por aí e estou super animado para compartilhar as novidades com todos vocês! Mas vamos ter paciência haha, porque vai valer a pena, e enquanto isso, ouçam bastante ‘Cuidando de Longe/ Mente Pra Mim’”.