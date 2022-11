Grupo de pagode Categoria de Base lança EP

Registrado em Goiânia, num dia de domingo, o projeto crava a identidade dessa turma que mora na Capital Sertaneja

O pagode de um jeito Goiano, gravado na ‘Capital da Música Sertaneja’, reúne 5 faixas que misturam hits consagrados desses dois gêneros musicais que o brasileiro ama (PAGODE e SERTANEJO).

Depois de surpreender o público em um FEAT com a dupla HUGO E GUILHERME no ano de 2021, cantando o sucesso sertanejo “Só Pensando Em Você” em pagode, o Grupo Categoria de Base abriu o mês de novembroapresentando uma grande novidade aos fãs! Desta vez, o Grupo disponibiliza na íntegra seu mais novo projeto, o EP “DOMINGO DE CATEGORIA” – que acaba de chegar às principais plataformas digitais com cinco faixas.

Tudo isso e muito mais, os fãs poderão conferir nos cincovideoclipes que estão sendo divulgados semanalmente no canal oficial do CDB (Categoria de Base) no YouTube.

Assista: https://www.youtube.com/watch?v=BDLIJmsTdoQ

Um lançamento que promete marcar e embalar a vida de muitas pessoas.

