Estilista brasileiro expõe pinturas em feira de arte em Miami

Jay Boggo, que veste nomes como Cauã Reymond, Mateus Solano e Taís Araújo, contará com 4 obras expostas na The House, em Wynwood, durante a Art Basel Miami Beach

Jay Boggo fincou seu nome no mundo da moda com um approach mais sensível, que tem como objetivo fazer pessoas de todos os corpos, gêneros e cores se sentirem bem com o que vestem. Desde então, o diretor criativo da J.BOGGO+, que tem em sua cartela de admiradores nomes como Reynaldo Gianecchini, Mateus Solano, Sophie Charlotte, Alok e Luís Miranda, vem deixando seu lado artístico aflorar, a fim de quebrar as próprias barreiras impostas em sua vida.

Daí surgiu a paixão pelas artes plásticas, que resultou em quatro de suas pinturas reservadas para exposição na Art Basel Miami Beach, feira que reúne os maiores nomes da arte internacional, a partir do dia 3 de dezembro, na The House, em Wynwood. Essas obras surgiram em um momento de crise existencial e logo começou a chamar atenção das pessoas à volta de Jay.

“Durante a início da pandemia, o Will, além de companheiro de vida, responsável pelo nosso universo online e fotógrafo da marca, achou meus quadros atrás do armário. Ele me encorajou e aconteceu. Expus o trabalho no Instagram e começaram a surgir interessados em comprar. Até que, em dois anos, estou na Art Basel”, reflete o artista plástico, que tem como inspiração nomes como Anish Kapoor.

De acordo com o estilista, que é pai de dois filhos, os desbloqueios começaram a ser resolvidos com terapia, a partir de uma imersão ao passado. “Até chegar na minha primeira vergonha social, que era uma criança feminina e ainda bloqueei qualquer coisa que a arte pudesse revelar quem eu era”, explica Boggo. “Então um dia passei por uma loja que tinha coisas de arte. Instintivamente, comprei umas telas e passei dois meses pintando. Foram muitos processos, muita dor, muita coisa. Nessa época, ainda nunca tinha mostrado para ninguém.”

Atualmente, Jay tem mais de 60 pinturas e acredita que essas suas facetas podem caminhar juntas, já que vivemos em uma geração cada vez mais plural, e nào se prende a apenas uma habilidade na vida adulta. “Somos plurais em absolutamente tudo e todas as convençoes sociais de que voce tem que ter uma carreira, uma área apenas, caiu por terra. Amo decorar mesas, espaços, tudo que é relacionado a beleza, estética, não vou parar na pintura, nas roupas, quero suprir todos meus desejos e necessidades.”

Expectativa em dobro

A Art Basel deste ano acontecerá no mesmo local onde a segunda loja da J.BOGGO+ será inaugurada. O novo espaço da marca também está na The House e contará com um evento de abertura em 28 de novembro (segunda-feira). “É a conjunção perfeita de tudo que sonhei e trabalhei. Não hesitei, nossa equipe começou a trabalhar full time nesse processo de exportação e a equipe americana foi muito ágil na montagem da loja”, continua ao revelar que a equipe de criação da marca preparou uma coleção exclusiva para a inauguração.

Jay, que atualmente é o diretor criativo da loja em São Paulo, conta com mais de 20 anos de experiência na indústria têxtil e acredita que colhe frutos de seus sonhos e trabalho. “Esse momento significa a materialização e a prova de que quando sonhamos e seguimos acreditando no sonho, tudo é possível”, diz.

“O Universo te ajuda e as coisas colapsam. Trabalhar em outra parte do mundo nasceu dentro de mim e desde criança vislumbrei isso. Pode parecer piegas, mas é a maior verdade sobre tudo que aconteceu comigo. Não fiquei parado esperando um milagre. Acreditei, mas trabalhei arduamente para que isso acontecesse.”

Ao término da feira, as obras do ficarão em exposição permanente na The House — galeria única planejada cuidadosamente para abrigar o que tem de mais relevante e inovador nos segmentos de arte, moda, design, digital, além de disponibilizar uma nova forma de experiência de consumo.