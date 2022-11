Em clima de Copa do Mundo, Tília lança single

O single “Camisa 10” já está disponível nas plataformas

Tília acaba de entrar em campo com o single “Camisa 10”. Aproveitando o clima da Copa do Mundo, a cantora narra sua própria partida de futebol de forma divertida e no ritmo do funk. O trabalho chega acompanhado de um videoclipe gravado no Estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, com participação das influenciadoras Dhully, Giulia Dantas e Ana Flávia Lobo, e está disponível no canal de YouTube da artista.

A letra da canção faz referências ao esporte mais popular do país e traz uma mistura com o ritmo da favela carioca. Tília incluiu o sample da faixa “Tira a Camisa”, grande hit do funk nos anos 2000. A cantora que vem trazendo muitas referências dessa época desde o lançamento de seu álbum “2003”: “Eu pedi para a Lary, a compositora do single, incluir de alguma forma uma referência do funk dos anos 2000 e bater essa nostalgia na galera ao escutar a música. ‘Tira a Camisa’ super combinou com o refrão, criamos essa conexão e o resultado ficou demais!”, conta a artista.

Pensando também nas redes sociais, Tília preparou mais de um conteúdo para o público curtir o seu novo lançamento. “Essa é a primeira Copa do Mundo pós TikTok, e ele é super importante para o mercado da música atual. Mas não só de dancinha que os conteúdos funcionam lá dentro, também tem as trends que são muito famosas, por isso a gente criou uma trend de ‘Camisa 10’ com aqueles traços de identificação. Eu falo um pouco sobre cada jogador, para quem tiver em um grupinho de amigas poder brincar com isso. Tive essa preocupação em explorar outras formas de conteúdo na plataforma. Então vai ter coreografia, vai ter trend e vai ter muito “Camisa 10”, completa.

Seja dançando, cantando ou usando as cores da bandeira para entrar na tendência Brazilcore, a ideia é fazer um verdadeiro esquenta para a Copa e embalar todo o país no ritmo contagiante do single.

Recentemente Tília lançou seu álbum de estreia, “2003”, e em um mês chegou à marca de 4 milhões de reproduções nas plataformas digitais. O projeto teve os anos 2000 como inspiração, época que foi marcada por diversos grandes acontecimentos no mundo do pop e que serviram de referência para a estética do trabalho. Apesar da parte visual relembrar o pop do período, a sonoridade do álbum é bastante atual, mistura alguns dos gêneros musicais urbanos e traz referências do trap, pop e funk.