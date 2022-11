Douglas Andrade fala sobre a geração de energia limpa no Brasil

COP27: Potencial para geração de energia limpa e barata no Brasil pode atrair investidore

A Conferência das Partes das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima (COP27) será uma ótima oportunidade para o Brasil mostrar o potencial da geração de energia limpa e seus benefícios ao mundo. Nesse escopo encontra-se a energia solar fotovoltaica e seu grande poder barato, sustentável e renovável.



O evento começou no último domingo (6) e reunirá ao longo de 12 dias representantes oficiais de governos, além de personalidades da sociedade para debaterem pautas de enfrentamento às grandes mudanças climáticas.

O Brasil busca atrair investimentos para a chamada “energia verde”, termo usado para definir a energia gerada de maneira 100% renovável, com o objetivo de não poluir o meio ambiente.A delegação brasileira terá uma ótima oportunidade de atrair investidores estrangeiros interessados em explorar tal potencial energético.

Douglas Andrade, especialista em energia solar com mais de 4.900 sistemas fotovoltaicos instalados e homologados em todo o Brasil, explica que a COP27 é a oportunidade perfeita para mostrar ao mundo o tamanho da energia solar dentro do país. “Chegou a hora de o mundo entender que quando se trata de energia limpa e renovável o Brasil já está entre os maiores. O papel dos nossos representantes é atrair investimentos que possam munir os empresários do ramo afim de alavancar ainda mais o segmento, proporcionando não só ao Brasil, mas ao mundo, um lugar mais limpo, além de gerar muita economia às famílias.”

Até o dia 18 de novembro os participantes da COP27 buscarão meios de reverter a drástica mudança climática que o mundo enfrenta nos dias de hoje. A Organização Mundial da Saúde, OMS, posicionou-se chamando todos para colocarem a saúde no centro das negociações. “Mitigação, adaptação, financiamento e colaboração” são os “quatro objetivos-chave” estabelecidos pela OMS contra a crise climática.