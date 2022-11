Diego e Victor Hugo disponibilizam cinco novas faixas inéditas

Destaque para a faixa-foco “Cheiro e Cabelo” e para o feat com Leo Santana “Lugar Que Tem Banheira”

Depois de ultrapassarem 65 milhões de streamings com a nova música de trabalho “Beijo de Glicose”, feat com Jorge e Mateus, Diego e Victor Hugo disponibilizam o 4º volume do projeto “Ao Vivo em São Paulo”. Trazendo mais cinco faixas, destaque para “Cheiro e Cabelo” e “Lugar Que Tem Banheira” feat Leo Santana, o álbum fica disponível em todas as plataformas de áudio dia 17/11, às 21h.

A faixa foco do compilado é uma composição do hit maker Victor Hugo, em parceria com Philipe Pancadinha, Felipe Kef, Kaique Kef e Rodrigo Marco, e o videoclipe de “Cheiro e Cabelo” poderá ser conferido na sexta-feira (18), ao meio-dia no canal oficial da dupla no YouTube.

“Diego e Victor Hugo Ao Vivo em São Paulo” coleciona números impressionantes com seus lançamentos nas plataformas digitais: “Beijo de Glicose”, faixa de trabalho da dupla, recebeu certificação de platina duplo; já “Sinal da Oração”, tem certificação de ouro com mais de 25 milhões de streamings. Outra canção de destaque é “Meio Fio”, que alcançou 30 milhões de streamings e certificado de platina. Todas as faixas estão disponíveis nos aplicativos de música, onde Diego & Victor Hugo colecionam 8 milhões de ouvintes mensais.

Sobre “Diego e Victor Hugo – Ao Vivo em São Paulo”

Diego e Victor Hugo subiram ao palco do Espaço das Américas na noite de 12 de maio, para a gravação do projeto “Ao Vivo em São Paulo”, o sexto DVD da dupla. A data ficou gravada na memória dos sertanejos e das mais de 6 mil pessoas que estiveram no local para prestigiar e fazer parte de mais um trabalho impecável dos amigos, que iniciaram uma trajetória de sucesso em Uberlândia, em 2006. O espetáculo ganhou ainda mais brilho com as participações de Jorge & Mateus, Sorriso Maroto e Leo Santana.

Segundo Victor Hugo “Nós sempre quisemos gravar um DVD em São Paulo. Este é um projeto que vem sendo pensado há bastante tempo, e a escolha do Espaço das Américas aconteceu por conta da estrutura, principalmente pela grandeza dos projetos ali realizados. Nossa intenção com esse DVD é demonstrar que viemos pra ficar, chancelando uma trajetória de grandes projetos e muitos hits que vêm consolidando nosso trabalho por este Brasil afora”.

Diego complementa o parceiro: “Queremos mostrar para o público a maturidade da carreira de Diego & Victor Hugo. Este é o sexto DVD da nossa trajetória, que até aqui vem sendo construída em uma caminhada repleta de hits e sucessos emplacados a cada novo trabalho, graças a Deus. O DVD ´Ao Vivo em São Paulo´ vem para mostrar que Diego & Victor Hugo realmente vieram pra ficar”.

Nenhum dos jogos de iluminação que faziam parte do incrível cenário do DVD, assinado por Catatau, seriam necessárias para dar luz ao ambiente, pois o brilho de felicidade e gratidão no olhar, tanto de Diego, quanto de Victor Hugo, aos admiradores, amigos, colegas e colaboradores que participaram do projeto, seriam o suficiente para iluminar um estádio inteiro.

Sobre as participações, Diego e Victor Hugo sempre tiveram um sonho em gravar com Jorge & Mateus, desde o início da carreira, já que a dupla é referência para os anfitriões. Sorriso Maroto são artistas que a dupla sempre curtiu, afinal, tanto Diego, quanto Victor Hugo começaram tocando pagode e, o consagrado grupo carioca sempre serviu de inspiração. Leo Santana traz à tona uma identidade muito presente na influência musical da dupla no início de sua formação musical, a música baiana, sobretudo o pagodão, também presente no DNA artístico do gigante.

Consagrados como uma das maiores duplas do mercado sertanejo, com status de maiores hitmakers do segmento, Diego e Victor Hugo contam com mais de 5.6 milhões de ouvintes mensais no Spotify, figurando no Top 30 artistas brasileiros mais ouvidos na plataforma de áudio. Já ultrapassaram a marca de 2 bilhões de visualizações no YouTube e são os artistas brasileiros #17 na Deezer e #82 no mundo. O álbum “Equilíbrio”, que trouxe os sucessos “Facas” (Diamante Triplo, com mais de 620 milhões de streams), “Desbloqueado” (Platina Duplo, com mais de 249 milhões de execuções), “Buzina” (Platina, com mais de 37 milhões de plays) e “Sorte” (Platina Duplo, com mais de 49 milhões de execuções), ocupa a posição #7 entre os álbuns mais escutados no Spotify Brasil e é Platina Triplo, com mais de 1 bilhão de plays nas plataformas digitais. Os projetos “Ao Vivo Em Brasília” (Platina Triplo, com mais de 1 bilhão de streams), “Querosene e um Violão” (Platina, com mais de 486 milhões execuções) e “Verãozinho” (Ouro, com mais de 296 milhões plays) também merecem destaque dentro da carreira da dupla.

No repertório, os sertanejos cantaram diversos destes sucessos e novas canções que prometem, assim como as anteriores da dupla, emplacar nos aplicativos de áudio, vídeo e redes sociais. Ao lado do público, de amigos e de convidados talentosos, Diego e Victor Hugo resgataram o melhor que há na música: a capacidade de impactar outras pessoas através da sua verdade, refletida em forma de melodia, ritmo e harmonia; além da possibilidade de compartilhar todos os sentimentos, sejam eles quais forem, através de seu repertório, que contou com 25 canções, entre inéditas e regravações.

Com produção musical de Junior Mello, direção de arte por Rafael Vanucci e direção geral, vídeo e fotografia por Catatau (Fernando Trevisan) – responsável também por assinar a cenografia do palco – o compilado ainda traz uma composição de Victor Hugo e parceiros na faixa “CHEIRO e CABELO”

Desde a segunda quinzena de abril, a dupla também divulgou em seu Instagram algumas guias para o “Ao Vivo Em São Paulo”. Ao todo, foram oito vídeos de canções inéditas que completam o novo repertório. O projeto será lançado em breve, em parceria com a Sony Music.

Diego e Victor Hugo Ao Vivo em São Paulo Vol.4

Lançamento: 17 de novembro de 2022, pela Sony Music

Faixas:

Cheiro e Cabelo (Compositores: Victor Hugo, Philipe Pancadinha, Felipe Kef, Kaique Kef e Rodrigo Marco) Lugar Que Tem Banheira feat. Leo Santana (Compositores: Thales Lessa, Lari Ferreira, Rafael Borges e Diego Silveira) Torcendo Contra (Compositores: Douglas Mello, Nando Marx, Flavinho Tinto, Elcio Di Carvalho e Junior Pepato) La Vou Eu (Compositores: Júnior Pepato, Benício Neto, Rafa Borges e Diego Silveira) Motel Volkswagen (Compositores: Felipe Marins, Édson Garcia, Lucas Souza, Cristhyan Ribeiro, Thales Lessa e Flavinho Kadett)