Daniela Mercury lança clipe e protesta contra a poluição dos oceanos

Daniela Mercury lançou nesta quarta-feira (2), o videoclipe da música “As Rendas do Mar”, de sua autoria, composta durante a quarentena em Costa do Sauípe, no litoral norte da Bahia. A gravação ocorreu no mesma localidade no último dia 2 de fevereiro, Dia de Iemanjá.

“Neste ano de 2022 comemoramos o centenário da Semana de Arte Moderna de 1922 e eu queria, através da música e do videoclipe, celebrar nossa cultura popular como os ensinamentos de Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti e Villa-Lobos, entre outros”, disse a cantora sobre a obra.

“A falta do Carnaval mostra o quanto ele é parte da nossa identidade e o quanto precisamos dele para nos celebrar… A quarta-feira de cinzas é o fim e o começo de um novo tempo. ‘As Rendas do Mar’ são para abençoar o novo ano que se inicia hoje”, completou.

O videoclipe gravado nas praias de Sauípe, no mangue e no areal da região teve roteiro, figurino e cenografia assinados por Daniela Mercury. A direção é de Jana Leite e a direção de fotografia é de Marcelo Brito. O clipe teve a participação das 3 filhas mais novas de Daniela e Malu (Marcia, 23 anos; Alice, 20 anos; Bela, 12 anos) e das bailarinas Nildinha Fonseca, Cris Florentino e Edilene Alves.

As imagens chamam a atenção para a preservação do meio ambiente com a representação da poluição dos oceanos e das manchas de oléo que o litoral do Nordeste foi vítima. Daniela Mercury criou um figurino com plásticos pretos para ela e para as bailarinas para trazer o tema à tona durante o videoclipe. ]

Segundo a artista, as mensagens da música e do videoclipe são também “de união, amor, contra a intolerância religiosa, contra o racismo e a violência contra as mulheres. É para dizer que toda mulher é rainha. Ter Iemanjá nos protegendo esse ano significa que temos uma mãe cuidando de nós”, afirma Daniela.