Conheça Henrique Rodrigues, o influenciador que ensina como melhorar suas vendas

O influencer em breve estará lançando uma plataforma de streaming com conteúdo voltado para a educação

O jovem Henrique Rodrigues saiu do interior do Ceará para morar em uma comunidade de São Paulo. Depois de ter ralado em muitos trabalhos, aceitou a proposta de um amigo para vender terrenos no interior do estado. E deu certo. Em apenas um ano, já juntava seu primeiro milhão.

Mas ele não queria parar por ali. Fez faculdade de Publicidade, aprendeu sobre Marketing e começou aplicar isso em seus próprios empreendimentos. Mas era pouco, ele queria dividir com os outros o que tinha aprendido, então criou a Avante Class, onde dá aulas de Marketing e Vendas, mostrando como combinar as duas coisas de maneira assertiva.

Nesse meio tempo começou a dar dicas em suas redes sociais. Primeiro no Instagram, depois no TikTok. Quando se deu por si, seus seguidores já tinham passado dos 235 mil. Todos queriam uma dica de Henrique.

E foi dessa forma que ele também começou a atuar como Influenciador Digital. Onde falava de vendas e técnicas de Marketing Digital. E foi fazendo sucesso, chegou a faturar 200 milhões de reais para os anunciantes que fizeram parcerias junto ao empresário em suas redes sociais.

“Sou motivado pela competição e resultados. Sou um executor habilidoso e pragmático e meu foco na realização e sucesso pode ajudar pessoas ao meu redor a atingir seus objetivos. Ritmo acelerado, direto e decisivo”, revela Henrique.

Em breve ele estará lançando uma plataforma de streaming com conteúdo voltado para a educação. “São milhões em investimento nessa plataforma de ensino. Quero alcançar o Brasil todo e impactar de forma positiva milhões de pessoas que precisam ter acesso a conteúdo estratégico para alavancar seus negócios ou impulsionar suas carreiras”, finaliza o empresário.