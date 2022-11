Confira: Luisa Sonza e Ludmilla dominaram o palco do Festival Village Betano

Evento recebeu diversos famosos e pôs todo mundo para dançar no Jockey Club Brasileiro, na Gávea

A Copa do Mundo começou oficialmente hoje, com o jogo do Catar e Equador, mas no Rio de Janeiro, a Copa Village Betano já deu a largada. Festival com mais de 20 dias de duração e mais de 100 shows de grandes nomes da música brasileira, o Village teve início na noite de sexta, no Pião do Prado do Jockey Club Brasileiro, no Rio, com shows de Black Alien, Xamã e diversos DJs. Hoje foi a vez das cantoras Luisa Sonza e Ludmilla assumirem o palco e colocarem toda a torcida para dançar.

Com a casa cheia, o evento recebeu na noite de estreia dos jogos famosos como Bárbara Nascimento, Paulinho Serra, Raphael Najan, Gabriela Moreira, Dudu Menor, Lorena Comparato, Joãozinho King, entre outros.

Até o dia 18 de dezembro, o Village Betano contará com apresentações de nomes como Anitta, Natiruts, Ludmilla, Jorge Ben Jor, Alceu Valença, Jorge & Mateus, Silva, Gilsons, Wesley Safadão, Luisa Sonza, Gloria Groove, Marina Sena, Duda Beat, Baco Exu do Blues, MC Poze do Rodo, Orochi, BaianaSystem, Djonga, L7nnon, Filipe Ret, entre outros. Além dos shows, o evento conta com transmissão dos jogos da seleção brasileira e experiências como roda gigante, tobogã, tirolesa, bungee jump, pedalinhos e praça de alimentação. A realização é das agências Vibra Marketing e Entretenimento, Fábrica, Lorde, Maltas, GMP, Volume Produções e do empresário Leo Marçal.



Foto: Reginaldo Teixeira

As vendas estão abertas no site Ingresse.

O Village Betano é apresentado por iFood e tem patrocínio master da Budweiser, Diageo (Johnny Walker) e Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, Lei Estadual de Incentivo à Cultura e patrocínio da Nivea, Seara, Red Bull e Mike’s, além do apoio da Souza Cruz, Benetton e Reserva.

SERVIÇO – VILLAGE BETANO 2022

Data: Até 18 de dezembro (de quinta a domingo e nos dias dos jogos da seleção brasileira)

Local: Pião do Prado do Jockey Club Brasileiro (Praça Santos Dumont, 31 – Gávea, Rio de Janeiro)

Ingressos: Ingresse

Site oficial

