Bruno e Denner lançam feat com Gusttavo Lima

“Cavalo de Pau”, lançada há um mês, acaba de chegar às emissoras de todo o Brasil

Sucesso no YouTube e nas plataformas digitais, a música “Cavalo de Pau”, dos sertanejos Bruno & Denner com participação de Gusttavo Lima, está chegando oficialmente às rádios de todo o Brasil. O single é o destaque do terceiro EP do projeto “Isso é Bruno e Denner – Ao Vivo em Goiânia”, gravado no fim do mês de agosto, e teve estreia nas emissoras na última segunda-feira (10/10).

Afilhados musicais de Gusttavo Lima, os mineiros Bruno & Denner fazem parte do casting do escritório Balada Music e são considerados grandes apostas do cenário sertanejo atual no país. A dupla já possui mais de 600 mil seguidores nas redes sociais e 1,5 milhão de ouvintes mensais na principal plataforma de música do Brasil. A música “Cavalo de Pau”, que já ultrapassa 4 milhões de streams apenas no Spotify, é uma composição assinada por Denner (responsável por inúmeros sucessos do gênero), Leandro Rojas, Márcia Araújo e Marco Carvalho.

“Estamos felizes demais com o lançamento oficial da nossa música nas rádios. Ela está indo muito bem no digital e está chegando com tudo às emissoras! Peçam sem parar aí na sua rádio favorita, vamos juntos fazer “Cavalo de Pau”, a música mais pedida em todo Brasil!”, comentam Bruno & Denner.

Com mais de 5,5 milhões de views no YouTube, “Cavalo de Pau” é a segunda que os artistas gravam ao lado do Embaixador. A primeira foi “Vingadora”, que faz parte do álbum “O Embaixador The Legacy” (do Gusttavo Lima), que hoje conta com mais de 57 milhões de views em seu clipe no YouTube e quase 30 milhões de streams no Spotify.