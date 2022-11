Anne Garcia dá dicas de como empreender no mundo digital

Ítalo-brasileira, estilista, empresária, atriz e investidora inspira seguidoras como criadora de conteúdo

Anne Garcia, que retornou ao Brasil, após viver mais de 15 anos na Itália, onde ganhou notoriedade com seu empreendedorismo, agora resolveu compartilhar um pouco da sua experiência como empreendedora no Brasil e na Itália.

Idealizadora da produtora de filmes Pontto Production, empresária e estilista também assinou uma coleção exclusiva de biquínis handmade com jóias super especiais para famosos da alta sociedade italiana e árabe, além de ter criado uma linha de ternos de luxo.

“Quando comecei a investir, não tinha muita expertise no ramo, então acabei perdendo dinheiro porque fui levada pela emoção. Por isso, acho tão importante a educação financeira ser abordada desde a infância, até para criarmos experiência sobre o assunto”, declara a artista.

Anne que também viu oportunidades no mundo digital vem ganhando notoriedade entre o público que consome moda, maternidade, dicas de beleza e um lifestyle alegre e diferente. “Eu queria muito que na minha época existisse toda essa digitalização que existe hoje, mas não foi assim e eu tive que batalhar muito no mercado físico, porém a força da internet está apenas começando e acredito que muita coisa ainda está por vir”, relembra.

Com o avanço da tecnologia a influenciadora resolveu trilhar o seu caminho em direção ao mercado digital e vem criando grandes relacionamentos com influenciadores digitais e artistas brasileiros. “Adoro criar novas conexões e conhecer novas pessoas, acredito que a internet veio com intenção de fazer com que esses relacionamentos sejam ainda mais fáceis, pois na minha adolescência era muito mais difícil ter acesso a alguns artistas e pessoas influentes”, relata a influenciadora.

Porém, Anne ainda concentra quase toda sua renda nos seus investimentos, em sua produtora de filmes internacional e também no desenvolvimento das suas coleções como estilista aqui no Brasil e na Itália.

“Uma dica muito importante é: hora de investir, antes de mais nada, é necessário estudar, analisar minuciosamente o mercado para o qual se pretende investir e conversar com profissionais do ramo, criando experiência e cautela na área. Também é importante saber com clareza o ponto de partida e aonde quer chegar, definindo metas do que está disposta a fazer para chegar no topo, quais são as prioridades e o que está disposta a renunciar para atingir o objetivo. Se informar, fazer simulações e calcular a parte tributária é imprescindível, ou até mesmo contratar profissionais para fazer um Plano de Negócios. Isso serve para que você veja as análises do seu investimento e as projeções do mercado”, finaliza.