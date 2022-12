Anitta celebra sua complexidade em novo EP

Repertório em português tem colaborações com Maiara & Maraisa, Wesley Safadão, Pocah, Lexa e Costa Gold

Emergência pop! Anitta acaba de lançar, sem aviso prévio, “À Procura da Anitta Perfeita”, seu novo EP. Com seis faixas totalmente em português, o projeto apresenta uma mistura de ritmos dançantes brasileiros, como forró, brega, funk e sertanejo, além de elementos de trap. Dentre as participações especiais, estão nomes como Maiara & Maraisa, Lexa, Wesley Safadão, POCAH, Rebecca, Costa Gold e MC Danny.

O título do projeto vem da pressão externa que a cantora sente para ser perfeita, sem erros. “A Anitta é um personagem, mas um personagem humano. Por isso nunca vou conseguir atender a esse desejo por perfeição”, explica a cantora. “Daí a ideia do título: são músicas em ritmos diferentes entre si, mas todas com letras que são a cara da Anitta, como se fosse eu mesma tentando responder às demandas que vêm de todos lados. Como quem procura uma Anitta ideal nas várias versões dela mesma”, conclui.

O álbum “A Procura da Batida Perfeita”, do rapper carioca Marcelo D2, também inspirou o título do EP.

O conceito se reflete também na capa do EP, que revela a carioca com sua forma modificada, quase inumana. “Porque cada um imagina uma Anitta diferente. Com elementos da natureza, emoções, sentimentos. Então, decidi trazer essa subjetividade para a capa do EP também”.

“À Procura da Anitta Perfeita” traz alguns dos ritmos brasileiros que formam o gosto musical de Anitta. “Esse é um projeto pra cima. Músicas que certamente as pessoas ouviriam na minha casa. Aquele EP para tocar enquanto você acorda, arruma a casa, faz um churrasco ou uma festa. Acho que é por isso que esse EP me empolga tanto. São músicas a cara do nosso país e do verão que vem aí. Eu amo”, a cantora comemora.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A tracklist abre com “Macetar”, funk produzido por Rafinha RSQ (conhecido por seu trabalho em “Loka” e “Contatinho”, de Anitta com Simone e Simaria e Leo Santana, respectivamente). “Minha vida é uma obra de arte/Tinha que ser exposta num museu”, cantam os versos de abertura da faixa, que é cheia de confiança e autoestima, bem ao estilo da Girl From Rio.

Um dos principais produtores do EP, Rafinha RSQ aparece em mais dois momentos do registro. A primeira delas é “Mel”, colaboração da cantora de Honório Gurgel com Wesley Safadão nos vocais. Incorporando elementos de brega e piseiro, a faixa bem humorada versa sobre um relacionamento não-assumido. “Cê foge pra fazer comigo/Aquele love escondido”, cantam.

Por sua vez, a colaboração de Anitta com Costa Gold e RSQ em “Biquini Vermelhinho” faz referência ao clássico “Biquíni de Bolinha Amarelinha”, eternizada no Brasil da década de 1960 por Celly Campelo.

Créditos Fotos : Lufré