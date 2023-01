Alexandre Peixe será atração do Alô Alô Folia, em Salvador

Repertório dos bons não vai faltar ao Alô Alô Folia, que será ao pôr do sol, diante da bela vista da Baía de Todos-os-Santos

Um super abre alas está sendo preparado pelo portal Alô Alô Bahia para celebrar a chegada do Carnaval 2023. No próximo 9 de fevereiro, o veículo, referência nacional sobre temas e notícias da Bahia, realiza uma grande festa para convidados na Casa do Carnaval, na Praça da Sé, com direito a show de Alexandre Peixe.

Um dos grandes compositores da música baiana, autor de hits como “A Fila Andou”, “100% Você”, “Não Vou Chorar”, “Voa Voa”, “Tá Tudo Bem” e “Me Chama de Amor”, o artista também é uma das principais vozes do Carnaval e do Projeto Axézin, criado em 2018 para relembrar os sucessos da Axé Music.

Repertório dos bons não vai faltar ao Alô Alô Folia, que será ao pôr do sol, diante da bela vista da Baía de Todos-os-Santos, e contará com ativações de grandes marcas nacionais. “Vamos reunir importantes parceiros em torno dessa festa, um abre alas do Carnaval, que contará com show especial desse grande artista baiano”, garante Victor Carvalho, diretor comercial do Alô Alô Bahia.

Criada em 2018 com curadoria de Gringo Cardia, a Casa do Carnaval é o local perfeito para a realização da festa. O equipamento tem quatro pavimentos e conta a história da folia em uma viagem visual e sensorial, com diversos recortes temáticos do maior evento de rua do mundo.