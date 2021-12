Urgente: Celso Portiolli é diagnosticado com câncer

O apresentador Celso Portiolli revelou que foi diagnosticado com câncer.

O anúncio foi feito em vídeo postado em seu Instagram na manhã desta terça-feira (28)

Na manhã desta terça-feira (28), o apresentador Celso Portiolli usou as redes sociais para informar que está com câncer na bexiga. “É um câncer precoce que foi descoberto a partir de exames de rotina”, contou Celso.

Em vídeo de mais de quatro minutos, Celso disse que ia deixar para o começo do ano para informar seus fãs e seguidores, mas não queria começar o ano com essa notícia. “Estou bastante otimista e com muita Fé”, falou confiante.

O tratamento foi endoscópico para remoção do pólipo na bexiga, mas agora ele fará uma imunoterapia chamada BCG. O apresentador revelou que a chance de cura é próxima de 100% o que o deixou muito otimista. E que durante o tratamento terá uma vida normal fazendo academia, gravando o programa e animando seu público como sempre.

Celso encerrou dizendo que não é fácil dar essa notícia, mas queria tranquilizar a todos. E também aproveitou para agradecer sua esposa Suzana Marchi, seu amigo Joaquim, Dr. Fernando Maluf — que está cuidando do seu tratamento —, a equipe de Fernando e ao Dr. Wladimir Alfer e a sua equipe, ao SBT e a todos aqueles que cuidaram dele no Hospital Albert Einstein.

A coluna deseja melhoras e cura ao apresentador que é tão querido pelo público e pela imprensa.

Assista ao vídeo completo:

https://www.instagram.com/tv/CYBeqnVBzBn/





https://www.instagram.com/tv/CYBeqnVBzBn/