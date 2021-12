Saiba quais foram os livros mais vendidos pela Amazon em 2021; “Torto Arado” lidera

A amazon publicou a lista das obras literárias mais vendidas de 2021. São livros de gêneros variados, que estão entre os mais lidos.

Entre os títulos nacionais mais populares neste ano também estão “Do mil ao milhão”, “O poder da ação” e “Pequeno anual antirracista”.

Na última semana do mês de dezembro, a Amazon Brasil anuncia quais os livros mais vendidos durante o ano, nas versões impressa e digital — os chamados e-books — entre os 33 gêneros disponíveis em seu site.

O primeiro lugar, em 2021, foi ocupado pelo sucesso nacional “Torto Arado”, do escritor e geógrafo soteropolitano Itamar Vieira Junior. O “Pequeno Manual Antirracista”, da filósofa Djamila Ribeiro, que ganhou no ano passado, continua na lista dos mais vendidos, mantendo também a discussão racial no topo das leituras dos brasileiros. Outros brasileiros na lista incluem o autor de finanças Thiago Nigro, com “Do mil ao milhão: Sem cortar o cafezinho”, e o coach Paulo Vieira, com “O poder da ação”.

“Além do sucesso de vendas, essas obras desempenham papel essencial no fomento da literatura no Brasil, nos orgulhamos de poder apresentar e possibilitar a leitura de novos autores e livros”, diz Ricardo Perez, gerente-geral de Livros na Amazon. “Continuamos observando um crescimento geral da demanda e da procura por livros de todos os gêneros. O trabalho contínuo que fazemos é justamente para poder oferecer livros aos clientes de forma rápida e conveniente, tanto no formato físico como digital”, completa.

E a Amazon está presenteando seus clientes com uma seleção das obras mais vendidas de 2021 com até 70% de desconto. Leitores poderão adquirir e-books que foram sucesso durante o ano em valores especiais de 27 de dezembro até 2 de janeiro.

Confira a lista dos 25 maiores best-sellers entre os leitores brasileiros:

Torto arado, por Itamar Vieira Junior Mais Esperto que o Diabo, por Napoleon Hill Do mil ao milhão: Sem cortar o cafezinho, por Thiago Nigro 1984, por George Orwell Os sete maridos de Evelyn Hugo, por Taylor Jenkins Reid O poder do hábito: Por que fazemos o que fazemos na vida e nos negócios, por Charles Duhigg A Revolução dos Bichos, por George Orwell Mentirosos, por E.Lockhart Pai Rico, Pai Pobre, por Robert T. Kiyosaki Mindset: A nova psicologia do sucesso, por Carol S. Dweck A coragem de ser imperfeito, por Brené Brown Corte de espinhos e rosas – vol. 1, por Sarah J. Maas O milagre da manhã, por Hal Elrod A rainha vermelha, por Victoria Aveyard Talvez você deva conversar com alguém, por Lori Gottlieb Teto Para Dois, por Beth O’leary As cinco linguagens do amor, por Gary Chapman 12 Regras para a Vida: Um antídoto para o caos, por Jordan B. Peterson É assim que acaba, por Colleen Hoover O poder da ação, por Paulo Vieira Quem pensa enriquece: O legado, por Napoleon Hill Amor & gelato, por Jenna Evans Welch Pequeno manual antirracista, por Djamila Ribeiro Rápido e devagar: Duas formas de pensar, por Daniel Kahneman O príncipe cruel (Vol. 1 – O povo do ar), por Holly Black