Uma das cidades mais afetadas pelas chuvas, Jucuruçu (BA) segue apoiando população

Juruçu é um das cidades mais afetadas pelas chuvas no estado da Bahia. A população precisa de apoio.

A Secretaria de Assistência Social está à frente, junto às demais secretarias da cidade, para atender todas as demandas de cestas básicas, que são distribuídas à população afetada.

Jucuruçu, cidade localizada a 672 km de distância de Salvador, no estado da Bahia, é uma das cidades mais afetadas pelas fortes chuvas que assolaram o estado nas últimas semanas. Ao todo, são no mínimo dois mil desabrigados e cerca de 3 pessoas mortas.

No dia 8 de dezembro, a prefeitura do município decretou Estado de Calamidade Pública, através do Decreto nº 710, em decorrência dos danos causados pelos eventos hidrológicos, como o colapso do sistema viário, enchentes e desmoronamentos.





Além disso, o Exército Brasileiro, por meio de helicópteros, levou até Jucuruçu donativos, como alimentos e medicamentos.

A cidade também recebeu a visita do representante do 18º Grupamento de Bombeiros Militares, Major Azevedo, que se reuniu para discutir sobre a elaboração do Plano de Contingência do Município e se colocou à disposição para apoiar nas instruções e treinamentos, além das simulações, referentes ao Plano.

A prefeitura também organizou o cadastramento dos comerciantes que foram atingidos pelas chuvas, a fim de ajudá-los neste momento difícil. Outra ação humanitária ocorrida na cidade foi a disponibilidade de dois psicólogos, a convite da médica Dra. Rejane Lacerda, que se dispuseram a atender as pessoas impactadas pelos acontecimentos.







Jucuruçu segue nesta rede de apoio e solidariedade, contando também com o apoio da comunidade, das igrejas e de cidades vizinhas, para conseguir se reerguer e voltar ao funcionamento normal. Para isso, é necessário que a ajuda continue a chegar. A prefeitura, através do Fundo Municipal de Assistência Social, disponibiliza o PIX (CNPJ): 18705821000199 para quem quiser doar. Para mais informações, é possível entrar em contato pelo número (73) 9816-83646.