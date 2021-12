João Mendes Miranda, fundador da NonStop, o empresário com mais de 100 bi de impressões digitais

Da infância simples no interior de Minas Gerais a um dos maiores empresários de influenciadores digitais do país; conheça a história dele.

Da infância simples no interior de Minas Gerais a um dos maiores empresários de influenciadores digitais do país; conheça a história do irmão de Gustavo Mendes.

O empresário João Mendes é, sem dúvida alguma, um dos maiores nomes do empreendedorismo brasileiro. Com 30 anos atualmente, João já transformou a vida de muitos influenciadores e a de seus familiares, além da vida de seus seguidores também.

Aos 12 anos de idade, João ajudava no bar de seu pai e na venda de marmitas com a sua mãe em Guarani (MG). Passou a adolescência trabalhando duro, nas mais variadas atividades, até ingressar, aos 18 anos, no mundo do entretenimento, trabalhando com seu irmão, o humorista Gustavo Mendes. Aos 24, fundou a Non Stop, a maior agência de influenciadores digitais da América Latina e uma das maiores produtoras de eventos do mundo, por onde passaram artistas como Whindersson Nunes, Luccas Neto, Carlinhos Maia, Tirullipa e Deive Leonardo.





Também é criador do “Ingresso Digital”, tickteria digital que já vendeu para mais de 2 milhões de pessoas e em 12 meses. E fundador das empresas: “MegaDreams”, especializada em cursos online, contando com um time de estrelas em suas respectivas áreas de atuação; a “Inova”, agência boutique de transformação digital, sediada em Nova Iorque; a “Chango Digital Ltda”, empresa que gerencia carreiras de artistas e influenciadores do mundo digital; e o projeto social “Soulphia”, que dá oportunidade de emprego (em âmbito digital) para mulheres americanas moradoras de abrigos. “São mulheres capacitadas, mas com “score” negativo, que estão dando a volta por cima ministrando aulas de inglês pela internet”, revela.

Com o maior alcance digital da América Latina, mais de 100 bilhões de impressões digitais, João Mendes é um dos únicos empresários que possui os melhores resultados do mercado digital no entretenimento, humor, educação e infantil. E o empresário se vê como um impulsionador: “Impulsiono talentos, educação e, sobretudo, sonhos. Impulsiono tudo que acredito ser bom para a humanidade. A minha habilidade é fazer com que coisas muito boas cheguem a milhões de pessoas”, conta.

Para definir essa caminhada meteórica e consistente no mundo empresarial, João Mendes diz que: “o segredo está em perseguir dia e noite minha meta de transformar vidas para melhor, criar empresas e produtos que possam impactar positivamente a vida das pessoas, tornando-as mais felizes, alegres, com mais conhecimento e autoestima, utilizando do mundo de infinitas opções que a internet oferece para expandir os sonhos daqueles que são impactados pelo meu trabalho e das empresas que participo”.