Travel Box Brazil consolida sua audiência e divulga novas atrações para 2023

Canal se consolida como o maior de turismo da televisão por assinatura e traz conteúdo 100% dedicado a viagens feito por brasileiros para brasileiros. Destaque para inéditas atrações ao longo do ano, como Mel na Estrada, Sotaques, Travessias e o diverso e inovador Afroturismo, entre outros

Com mais de uma década no ar, o Travel Box Brazil, principal canal sobre viagens e turismo na TV por assinatura do país, celebra o crescimento e a consolidação de sua audiência em 2022, anuncia as estreias de temporadas em janeiro e apresenta atrações inéditas que estão por vir em 2023.

Em janeiro começa uma nova temporada do já tradicional Brasil Ski Club

O canal atingiu o pico histórico de audiência na sua programação em 2022, tendo mais dois picos ao longo do ano dentro do seu público AB35+. Foram mais de 160 horas de conteúdos inéditos na programação e, para 2023, estão previstos mais de 50 novos conteúdos diversificados feitos por brasileiros e para brasileiros.

No início de janeiro começa uma nova temporada do já tradicional Brasil Ski Club. O apresentador João Goes viaja pelas incríveis Estações do Chile: Valle Nevado, Nevados de Chillán, Corralco e Antillanca. João nos leva também para Cerro Bayo na Argentina e para a pista de plástico de Esqui em São Roque, no Brasil. A estreia vai ao ar dia 04 de janeiro, às 18h, com 26 minutos de duração.

Daniela Sisluxe apresenta as maravilhas do Estoril e Cascais até à magia de Sintra, na segunda temporada de BeSisLuxe

Em 5 de dezembro, a partir das 19h15, chega ao ar a segunda temporada de BeSisLuxe. Daniela Sisluxe apresenta as maravilhas do Estoril e Cascais até à magia de Sintra. Palácios, museus e muitas belezas naturais de Portugal em 12 episódios com duração de 15 minutos.

Já em Viagem Que Segue, o casal de mochileiros Carol Costa e Luciano Teixeira explora a encantadora península de Yucatan, no México, passando pelas cidades de Playa del Carmen, Tulum, Cozumel e Cancun. Carol e Luciano conhecem parte da rica cultura maya e as belíssimas paisagens naturais do país. Dia 11 de janeiro, às 19h25, com 14 minutos de duração.

Em 27 de janeiro, chega ao ar mais uma temporada de Sonho e Destino

E no finalzinho do mês, em 27 de janeiro, chega ao ar mais uma temporada de Sonho e Destino. De forma descontraída, mas com episódios repletos de informação, o casal Fernando e Gisella de Borthole busca visitar diferentes lugares do mundo priorizando a cultura e as histórias de pessoas, sempre com o objetivo de inspirar e motivar viagens a dois. A partir das 18h55, com 22 minutos de duração.

Programas inéditos ao longo do ano

Durante toda a programação de 2023, séries inéditas estão previstas ao longo do ano. Um dos grandes e inovadores destaques é o diverso Afroturismo – Nessa série, Bia Moremi irá revelar lugares incríveis, por meio de uma imersão na história e na cultura negra. Bia irá viajar por cidades brasileiras e sul-africanas conhecendo e nos conectando com histórias esquecidas da cultura afro.

Em Mel na Estrada, a apresentadora Mel Fronckowiak vai iniciar a viagem pela “Rota das Emoções. Do Ceará ao Maranhão – passando pelo Piauí com suas paisagens de tirar o fôlego. De Jericoacoara aos Lençóis – com a maravilhosa gastronomia nordestina. Em seguida, a “Rota das Vinícolas Brasileiras” nos levará a São Paulo, ao Rio Grande do Sul e a Pernambuco para conhecermos mais dos maravilhosos vinhos produzidos em nosso território nacional, de norte a sul. Para finalizar essa primeira temporada, a “Rota do Café” nos faz pegar as estradas de Minas Gerais, do Ceará e do Rio de Janeiro em busca dos aromas de café fresquinho e acolhedor, com as variedades que só poderia ser encontrada em um país tão vasto e rico em diversidade como o nosso Brasil.

Com oito episódios de 26 minutos, em Sotaques, desvendaremos os muitos modos de se falar português no país, assim como as belezas e aspectos culturais de cada região. A cada episódio, entrevistas divertidas e descontraídas com grupos de pessoas de diferentes segmentos sociais, desde anônimos a personalidades importantes na vida cultural de cada cidade de um estado brasileiro. A caravana visitará locais badalados, manifestações culturais, mercados municipais, praças públicas etc. Tudo isso para descobrir como falam os brasileiros: o vocabulário local, as expressões, gírias e a ginga também serão contemplados. Deixando sempre claro aos espectadores que, apesar de reconhecermos que o preconceito linguístico ainda é muito forte em nosso país, não daremos espaço para que essa mazela prospere. Portanto, o programa pretende valorizar a regionalização da fala brasileira.

E, em Travessias, um trio de cineastas viaja o mundo com um ousado objetivo: fazer e registrar impressionantes travessias ao redor do globo com os mais variados meios de transporte, por terra, água e ar. A transiberiana num trem, a icônica coast to coast americana num carro old style, a rica travessia pela natureza do Rio Amazonas, de Manaus a Bélem, por barco, a poética e diversificada paisagem dos Andes até Ushuaia num motorhome, o safari para cruzar da Tanzânia ao Quênia em balão, jeep e trekking, a travessia norte-sul da Nova Zelândia numa van, a mística travessia da Índia ao Nepal por trem, ônibus e barco.