Tradicional Feijoada da Rede Windsor Hotéis atrai vários famosos na edição 2023

Mangueira e Cordão da Bola Preta animaram o evento realizado na Barra da Tijuca, que contou também com roda de samba e DJ

A Feijoada Carnavalesca do Windsor Barra, da Rede Windsor Hoteis, manteve a tradição como um dos eventos de abertura do carnaval carioca. O público e as celebridades presentes curtiram e sambaram muito ao som da Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira, Cordão da Bola Preta, roda de samba e DJ.

Gabriel Godoy

Crédito: Robson Moreira e Marcos Ferreira Regiane Alves e Eduardo Peixoto

Crédito: Robson Moreira e Marcos Ferreira



Entre os famosos que compareceram ao evento, está a musa da feijoada, Renata Santos, as atrizes Regiane Alves e o namorado Eduardo Peixoto, Karen Julia e Rafaela Sampaio, a ex-Fazenda, Deborah Albuquerque, os atores Rafael Sardão, Gabriel Godoy, Paulo Gorgulho, Jorge Pontual e Gabriel Louchard com a esposa Natália Paes e o filho Theo, Clovis Monteiro, apresentador do SBT Rio e Comunicador da Rádio Tupi e a esposa Carmen, as socialites Vera Loyola e Hosana Pereira, e a jornalista Branca Andrade, do SBT, recebidos pela Relações Públicas do evento, Márcia Veríssimo.

Tradicional Feijoada da Rede Windsor Hoteis atrai famosos na edição 2023

Crédito: Robson Moreira e Marcos Ferreira



O evento ofereceu inúmeros petiscos, buffet completo de feijoada, com carnes servidas separadamente, feijoada vegana, além de saladas, pratos quentes e diversas sobremesas, tudo preparado pelos experientes chefs da Rede Windsor Hotéis.

Hosana Pereira, Verônica Vidal, Carmen Monteiro, Vera Loyola, Clovis Monteiro, Rafaela Sampaio e Marcia Veríssimo

Crédito: Robson Moreira e Marcos Ferreira Gabriel Louchard, Natalia Paes e Theo

Crédito: Robson Moreira e Marcos Ferreira



Os participantes contaram também com customização de camisetas e maquiagem. Para as crianças, um espaço Kid´s Club, com piscina de bolinhas, cabana com túnel, brinquedos e mesinhas para colorir para os menores e para os maiores, jogos de videogame, dados e de tabuleiro, sempre acompanhados por monitores especializados.

Tradicional Feijoada da Rede Windsor Hoteis atrai famosos na edição 2023

Crédito: Robson Moreira e Marcos Ferreira



“Estamos muito satisfeitos com o sucesso de mais uma edição da nossa Feijoada Carnavalesca. Como uma rede carioca temos orgulho de fazer parte dessa festa que tem tanta representatividade para o nosso país, especialmente para o Rio de Janeiro, reunindo o Cordão da Bola Preta, um dos maiores blocos de rua da cidade e ainda o espetáculo da Sapucaí, com a Mangueira”, celebra Vitor Almeida, gerente de Marketing da Rede.