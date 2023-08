Suzy Cortez quebra paradigmas com agachamento de 200kg e gera polêmica nas redes sociais”

Influencer compartilha vídeo de treino ousado, busca recorde e divide opiniões entre fãs e críticos

Na manhã ensolarada desta quarta-feira, a influencer Suzy Cortez voltou a surpreender seus 2,4 milhões de seguidores no Instagram ao postar um vídeo inusitado e impressionante de seu treino na academia. Em um exercício de agachamento, a morena incluiu uma carga desafiadora de 200kg, levando a prática a um patamar nunca antes visto em suas redes.

Influencer impressiona ao incluir carga pesada em treino de agachamento

Enquanto a ousadia do treino foi aplaudida por muitos, o feito de Cortez gerou discussões fervorosas entre os internautas. Entre os elogios, admiradores destacavam sua força e determinação, ressaltando o incentivo que ela proporciona às mulheres no mundo do fitness. Porém, a atitude também gerou críticas, com alguns seguidores alegando que tais façanhas poderiam influenciar outros a se arriscarem sem a devida preparação, resultando em lesões graves.

Suzy Cortez, que já participou de competições de fisiculturismo e é reconhecida por sua jornada de superação, defendeu sua ação em uma entrevista exclusiva. “Para mim, este é um marco incrível, especialmente por ser mulher. Ver que sou capaz de levantar esse peso é extremamente gratificante e me motiva a me superar a cada dia”, afirmou Cortez.

Suzy surpreende seguidores com exercício inusitado e peso impressionante

No entanto, a influencer não ficou imune à controvérsia. Recentemente, um incidente no Ceará chamou a atenção para os riscos associados a cargas pesadas em exercícios. Um homem sofreu lesões graves ao ser atingido por 150kg enquanto descansava entre os exercícios, levando-o a passar por uma cirurgia delicada na coluna.

Diante da polêmica, Suzy fez questão de destacar que não agiu impulsivamente e estava sob a supervisão de seu personal trainer, Rodrigo Vieira Bogéa. Ela reforçou que conhece seus próprios limites e não busca incentivar comportamentos irresponsáveis. “Eu não tinha a intenção de ser uma má influência. Quero inspirar outros a desafiarem seus limites, mas sempre com responsabilidade”, esclareceu a influencer.

Enquanto algumas vozes se levantam contra a influencer, outros a apoiam em sua busca pelo recorde. Suzy Cortez já manifestou sua intenção de se inscrever no Guinnes Book como a fisiculturista que realizou o agachamento com a maior carga. “Isso seria um sonho realizado para mim. Acredito que todo atleta aspira a deixar sua marca na história”, comentou.

O debate em torno do feito de Suzy Cortez continua a crescer nas redes sociais, gerando um questionamento crucial sobre os limites do treinamento físico e o papel das figuras públicas nesse contexto. Enquanto o mundo fitness se inspira na busca pela superação, a cautela e a conscientização sobre os riscos permanecem como pontos centrais dessa discussão em constante evolução.