Spike Lee, Steve Forbes e Bruce Dickinson estarão na segunda edição do Rio Innovation Week

Evento acontece em novembro no Píer Mauá e reforça a liderança do Rio de Janeiro como capital da Inovação da América Latina

O Rio Innovation Week é reconhecido como o maior e mais completo evento de Inovação e Tecnologia da América Latina e a segunda edição do evento já tem data para acontecer – de 08 a 11 de novembro deste ano, no Píer Mauá.

Rio Innovation Week acontece em novembro no Píer Mauá

A agenda vai reunir mais de 700 palestrantes e mais de 200 empresas expositoras, pitch de startups e debates sobre o futuro de diferentes segmentos que movem a economia e indicam o comportamento da sociedade.

Bruce Dickinson

Entre os key speakers confirmados, estão Steve Forbes, presidente e editor da publicação Forbes; o publicitário Nizan Guanaes; Bruce Dickinson, vocalista do Iron Maiden; Dan Cockerel, que foi VP da Disney World; Spike Lee, cineasta; Camila Farani, presidente da G2 Capital, investidora e empreendedora; Steve Blank, empreendedor do Vale do Silício; Bianca “Boca Rosa”, empresária e influenciadora digital; e Aaron Ross, autor do livro “Receita Previsível”.

Steve Forbes

“O sucesso da primeira edição do Rio Innovation Week reforçou o potencial do Rio de Janeiro para agregar importantes debates sobre tendências e futuro de diferentes segmentos da economia. O grande legado desse evento é a capacidade de estimular mudanças e incentivar da busca por novas soluções viáveis de implementação, além de realizar forte networking e gerar parcerias”, indica Fábio Queiróz, um dos idealizadores e presidente do Conselho Organizador do evento.

Antonio Queiroz e Fábio Queiróz (Foto: Alexandre Brum)

“A cidade e o Estado do Rio de Janeiro estão na pauta do desenvolvimento do país. O Varejo teve que se reinventar nos últimos anos e o Rio Innovation Week vem dar o suporte para a continuidade desse desenvolvimento”, reforça Antônio Queiroz, presidente da Fecomércio RJ.

O Rio Innovation Week trará para o mesmo espaço diversos segmentos de mercado que hoje tem seu futuro baseado na inovação e tecnologia. Essa integração e complementaridade é um importante ativo do Rio Innovation Week.

O público do evento é composto por profissionais de diferentes posições, incluindo iniciativa privada, Academia, governo, empreendedores, investidores, instituições de pesquisa e profissionais especializados.