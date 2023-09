SIDNEY DE OLIVEIRA É O NOVO PATROCINADOR DO RODA RODA JEQUITI

Programa terá parceria com a Ultrafarma para promover a linha de multivitamínicos Sidney Oliveira

O SBT segue inovando seu modelo de negócios agora com atrações patrocinadas aos domingos no “Roda a Roda Jequiti”. O programa terá sua primeira parceria com a Ultrafarma para promover a linha de multivitamínicos Sidney Oliveira.

Uma das mais tradicionais atrações da emissora, o ‘Roda a Roda Jequiti’, firmou uma parceria com o empresário Sidney Oliveira, fundador da rede de farmácias Ultrafarma, a fim de promover seus produtos pessoais de bem-estar, como multivitamínicos, colágenos, antioxidantes e mais. Agora, durante o programa, o público poderá conferir vinhetas e ações promocionais de merchandising testemunhal pelos próximos doze meses.

Além disso, no último domingo de cada mês Sidney Oliveira estará ao lado da apresentadora Rebeca Abravanel em um novo quadro: o ‘Roda a Roda Jequiti por Sidney Oliveira’. A ideia é que Sidney ajude os participantes a decifrarem as palavras ocultas relacionadas à sua linha de produtos que está disponível no catálogo da Jequiti.



“Os produtos Sidney Oliveira são um sucesso de vendas para os nossos consultores. Nosso desejo sempre foi dar mais visibilidade a essa parceria para além do catálogo; estamos muito felizes com este novo passo.”, comenta o CEO da Jequiti, Eduardo Ribeiro.



Todo o projeto foi desenvolvido a partir de um cross entre as empresas do grupo Silvio Santos. O ‘Roda a Roda Jequiti’ é um dos programas mais tradicionais da emissora e com seu alto índice de audiência no horário nobre é um importante canal de conversão e atração de novos consumidores e consultores. “O grande desafio foi o cuidado em manter a essência da atração, ao mesmo tempo em que abríamos as portas a parceiros para apresentar novos produtos a um cliente muito fiel à nossa marca” relata a Diretora de Marketing da Jequiti, Larissa Fontanini.



Já o presidente e fundador da Ultrafarma, Sidney Oliveira, afirma que “a expectativa não poderia ser melhor! Ter a minha linha no catálogo da Jequiti, em um programa tão querido como o ‘Roda a Roda,’ me enche de orgulho. Sei que estamos promovendo saúde e bem-estar a muitas famílias brasileiras em um lugar de alegria, descontração e entretenimento.”



O programa vai ao ar todos os domingos, a partir das 19h, e possibilita que clientes e consultores Jequiti concorram a prêmios em barras de ouro.