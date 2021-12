”Rio Bossa Nossa”, evento gratuito, volta à praia de Ipanema.

Entre os dias 30 de dezembro e 02 de janeiro, a segunda edição do evento contará com programação repleta de atividades culturais, esportivas e de bem-estar.

Entre os dias 30 de dezembro e 02 de janeiro, a segunda edição do evento contará com programação repleta de atividades culturais, esportivas e de bem-estar.

A Bossa Nova, gênero musical que surgiu no Rio de Janeiro na década de 50, justamente em Ipanema, continua ganhando adeptos desde então. Reverenciar os grandes nomes e trazer à luz novos artistas nacionais é um dos objetivos da segunda edição do ‘Rio Bossa Nossa’.

Foto: Reprodução



A programação contará com dois shows, um de abertura e um de encerramento, sempre no final da tarde e em um palco intimista. No dia 30, quinta-feira, a cantora e compositora carioca Dora Morelenbaum, de 24 anos, convida Marcos Valle, um dos maiores expoentes do gênero. Já no dia 02, domingo, é a vez de Theo Bial, cantor e compositor também carioca, de 23 anos, receber Leila Pinheiro. A direção musical é de Max Viana.

Foto: Reprodução

Foto: Reprodução



Antes das apresentações principais, o pôr do sol será embalado pela artista Alice Citybossa. Além da música, práticas esportivas ao ar livre também fazem parte do ‘Rio Bossa Nossa’.Todas as atividades são gratuitas e acontecem em um espaço de 2 mil metros quadrados montados na praia.

Foto: Reprodução

Foto: Reprodução

O Rio Bossa Nossa seguirá todos os protocolos contra a disseminação da Covid-19 estabelecidos pela Prefeitura do Rio de Janeiro, que é parceira do projeto. Para acessar a arena do evento será obrigatório apresentar comprovante de vacinação.

Foto: Reprodução

Foto: Reprodução

A programação completa e detalhes do evento podem ser conferidos no Instagram oficial do evento: www.instagram.com/riobossanossa