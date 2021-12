Chilli Beans lança nova coleção inspirada no universo dos games

Chilli Beans lança nova coleção inspirada no universo dos games. A coleção é uma parceria com League of Legends, o popular LoL da Riot Games.

A coleção é uma parceria com League of Legends, o popular LoL da Riot Games. A Riot Games, que desde o lançamento de LoL em 2009 continua evoluindo o jogo aclamado mundialmente, bem como outros títulos, firmou parceria com a Chilli Beans para proporcionar aos fãs novas experiências envolvendo o universo de League of Legends.

Caito Maia, fundador da Chilli Beans

Diego Martinez, General Manager da Riot Games Brasil, ressalta: “estamos dando mais um passo importante na expansão do universo da Riot Games, sem perder o foco em nosso compromisso”.

A coleção conta com óculos solares, de grau e relógios, totalmente inspirados no game. Os detalhes dos produtos possuem diversas referências ao jogo e seus personagens.





Fotos: Divulgação

Para Caito Maia, fundador da Chilli Beans, os games são um oceano de inspiração com o qual há muito tempo já vinham flertando. “Fechar uma parceria com uma das marcas mais importantes desse segmento, o LoL, é um grande orgulho para nós”, afirma Caito.

A coleção estará disponível em todas as lojas da marca e no e-commerce com preços entre R$ 199,98 e R$ 429,98.

“Estamos honrados e muito animados em ter a Chilli Beans como parceira nesta missão”, conclui Diego Martinez.