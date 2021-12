Especial Leonardo & Raça Negra será exibido quinta-feira, 30, na Record. O especial contará com os principais hits da carreira do grupo e do cantor.

O especial contará com os principais hits da carreira do grupo e do cantor

O fim de ano chegou trazendo muita música boa para telinha da televisão brasileira. Na última quinta-feira do ano, dia 30, a Record TV vai exibir um especial cheio de romantismo para os apaixonados por música. O programa contará com o encontro de dois grandes nomes da música brasileira: o cantor sertanejo Leonardo e Luiz Carlos, vocalista do Raça Negra, ambos somam, juntos, aproximadamente 80 milhões de álbuns vendidos.



O Raça Negra faz sucesso desde os anos 90 com um hit atrás do outro. O grupo gravou 32 discos em 37 anos de carreira e vendeu cerca de 40 milhões de cópias.



Em 2021 o presente veio em dose dupla para fechar o ano com chave de ouro na Record TV. A grande performance foi gravada em novembro, em São Paulo, seguindo todos os protocolos de segurança contra Covid-19 e todos os ingressos foram esgotados. A apresentação do especial ficará por conta de Sabrina Sato e o repertório contará com os principais hits, como “Não Aprendi Dizer Adeus”, “Talismã”, “Pense em Mim”, “Maravilha” e “Cheia de Manias”, dentre outros grandes clássicos.

Leonardo tem 38 anos de carreira e 35 milhões de discos vendidos. O cantor começou ao lado do irmão, Leandro, mas em 1998 perdeu o parceiro de vida e profissão para um câncer.



“Como eu sou do interior, nasci e cresci escutando sertanejos como Leandro & Leonardo e todos os outros. Para mim, é maravilhoso, porque parece que estou voltando para as minhas raízes. Ao mesmo tempo, o samba mora no meu coração, eu amo o samba. Eu adoro ir sambar, estou morrendo de saudade e vou poder sambar em casa e aqui, assistindo e apresentando também”, diz Sabrina.



Sabrina Sato é a apresentadora da grande noite.



O especial vai ao ar após o último episódio da temporada de “Quando Chama o Coração”, às 22h45 no dia 30 de dezembro, em preparação a grande celebração de início de um novo ano. Os fãs podem se preparar para curtir muita música boa e um show emocionante, além de histórico.