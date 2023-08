“Que Bela Pizza!”, com Dani Calabresa, estreia no GNT no dia 18 de agosto

Programa terá Danni Camilo e Fellipe Zanuto como jurados. Os temas dos episódios variam entre as pizzas mais vendidas no Brasil até o polêmico ketchup. Atração será exibida às sextas-feiras

O mais novo programa do GNT, “Que Bela Pizza!”, apresentado por Dani Calabresa vai estrear em 18 de agosto. O reality desenvolvido em parceria com a Moonshot Pictures, pretende abrir o apetite de seus espectadores com uma animada competição que celebra a pizza e seus apreciadores – tanto as pessoas que fazem, quanto as que comem. O programa conta com episódios temáticos em que três participantes se esforçam para conquistar o título de melhor pizzaiolo do dia, competindo em provas que avaliam suas capacidades culinárias e de improviso.

: Dani Calabresa será a apresentadora do reality “Que Bela Pizza”

Crédito: Reprodução Instagram

“A expectativa para a estreia está super alta. Programa delicioso – literalmente -, leve, divertido e feito com muito carinho. Estou muito feliz. Mais uma parceria com o GNT. Adoro participar do “Troféu Que História É Essa, Porchat?”, adorei fazer duas temporadas do “Dani-Se” e agora estou aqui em um reality de culinária, pela primeira vez, trabalho mais diferente de todos que já fiz”, afirma Dani Calabresa.

Danni Camilo, Dani Calabresa e Fellipe Zanuto

Entre as temáticas estão: as pizzas mais vendidas no Brasil, a origem das pizzas, controvérsias sobre esse tipo de comida, limites de combinações, pizzas doces, além do polêmico ketchup. A avaliação fica por conta dos jurados Fellipe Zanuto, sócio e chef da cantina A Pizza da Mooca (que ocupou 77º lugar como melhor pizzaria do mundo, segundo o guia 50 Top Pizza World), e a consultora gastronômica Danni Camilo.



“Acho que as pessoas vão se divertir muito, vão se envolver com as histórias dos participantes. Tanto quem sabe cozinhar quanto quem não cozinha vai gostar de assistir ao programa, vai ficar com vontade de comer pizza – isso vai, essa é a parte sofrida. As pessoas vão querer ligar e pedir as pizzas, mas não qualquer uma, as que vão estar sendo preparadas no programa. Acho que a gente inclusive tem que ter um delivery na segunda temporada”, brinca Dani sobre a estreia.



“Que Bela Pizza”, um formato original da Moonshot para o GNT, terá um tom divertido e dinâmico, será exibido semanalmente a partir das 22h, no GNT. O conteúdo também estará disponível no Globoplay + Canais.