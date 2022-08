Prêmio Multishow 2022 terá o cantor Jão como uma das atrações da noite

Maior premiação da música brasileira vai reunir nomes de peso do cenário nacional

A 29ª edição do Prêmio Multishow celebra o poder da música e o encontro entre fãs e artistas. A maior premiação da música brasileira vai reunir no palco da festa nomes de peso do cenário nacional.

Cerimônia acontece no dia 18 de outubro

O cantor Jão é uma das atrações confirmadas e comenta suas expectativas para a noite do evento. “Performar no Prêmio Multishow é gigante e eu quero fazer à altura. Estamos preparando essa performance há um tempo, tô ansioso pra todo mundo ver!”, comemora.

Pequena Lo vai ‘invadir’ os camarins dos artistas para mostrar os bastidores do evento

Nos bastidores, a influenciadora Pequena Lô vai mostrar todo o evento, publicando nas redes sociais do Multishow. A bordo de sua motoca, que vai contar com câmeras exclusivas, ela promete mostrar todos os detalhes do Prêmio.

Marcos Mion, Gloria Groove e Linn da Quebrada são os apresentadores do Prêmio Multishow 2022

A cerimônia acontece no dia 18 de outubro, diretamente do Rio de Janeiro, sob o comando de Gloria Groove, Marcos Mion e Linn da Quebrada.