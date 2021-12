Prêmio Espantaxim recebe mais de 3 mil textos de crianças e adolescentes

Prêmio Espantaxim recebe mais de 3 mil textos. Quinze estados brasileiros participam do VI Concurso Nacional Literário Infantil.

O VI Concurso Nacional Literário Infantil, o Prêmio Espantaxim, recebeu mais de 3.300 textos de pequenos gênios e autores entre 7 e 13 anos, de escolas públicas e privadas. A Comissão Julgadora já começou a ler, analisar e avaliar todas as obras.

Em comemoração aos dezenove anos de atividades culturais do Projeto Espantaxim, idealizado pela autora e escritora Dulce Auriemo, o VI Concurso tem como tema as “Quatro Estações — Primavera, Verão, Outono e Inverno. Cada estação do ano tem seus encantos e particularidades e esses fenômenos da natureza afetam o sentimento das pessoas”.

Serão escolhidos e premiados 250 trabalhos e as obras serão publicadas na VI Antologia Espantaxim e o Castelinho Mágico.

O foco do concurso é despertar desde cedo o interesse pela literatura e o reconhecimento pelo valor do texto escrito. E neste ano, em especial, promover a oportunidade de as crianças manifestarem seus sentimentos em relação ao encantamento pelas quatro estações do ano.

A princípio a cerimônia de entrega de prêmios estava prevista para ser realizada no dia 17 de abril deste ano, mas em consequência da Pandemia houve um adiamento. Com isso, o resultado e a cerimônia serão em 2022 com data ainda a ser definida assim como o local