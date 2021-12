Pré Réveillon no Nordeste e no Rio de Janeiro reúne diversos famosos

Nordeste e Rio de Janeiro estão bombando com a chegada de diversos famosos prontos para festejar a chegada de 2022.

Nordeste e Rio de Janeiro estão bombando com a chegada de diversos famosos prontos para festejar a chegada de 2022.

Como todos já estão acompanhando nas redes sociais, os famosos já estão começando a chegar em seus destinos para entrar em 2022 com o pé direito e festejando, entre eles Larissa Manoela, no Rio de Janeiro, e José Loreto, em Barra Grande do Piauí.









Ontem, (26), o show dos Gilsons — banda formada por José Gil, Francisco Gil e João Gil, respectivamente filho e netos de Gilberto Gil — deu o pontapé inicial no pré réveillon “Réveillon das Emoções”, em Barra Grande do Piauí, e estava brilhando com tantos famosos presentes. Entre os presentes estavam os atores Cris Viana, Karen Junqueira, José Loreto, Thaissa Carvalho, Marcos Pitombo, Bruno de Luca e Yana Sardenberg.

Leia também Urgente: Celso Portiolli é diagnosticado com câncer













Já no Rio de Janeiro, prestigiando o show de Bell Marques, ex Chiclete com Banana, estavam os atores Larissa Manoela, Ângelo Rodrigues, Ricky Tavares e Caroline Dallarosa.

E pelo jeito o número só tende a aumentar pelos próximos dias e a coluna estará de olho na folia e nas notícias do pré e nas festas da virada.