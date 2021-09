Poços de Caldas é o destino mais procurado de Minas Gerais em portal de Turismo estadual

As visitas fazem parte do programa “Secult no Município” e a iniciativa apresentou o “Reviva Turismo”, que se baseia em eixos de investimento às cidades que compõem todo o Turismo de forma regionalizada

Neste fim de semana (18 e 19/09), em visita à cidade de Poços de Caldas o secretário estadual de Cultura e Turismo de Minas Gerais (Secult-MG), Leônidas Oliveira cumpriu agenda no município e finalizou a série de visitas realizadas em toda a região Sul de Minas.

As visitas fazem parte do programa “Secult no Município” e a iniciativa apresentou o “Reviva Turismo”, que se baseia em eixos de investimento às cidades que compõem todo o Turismo de forma regionalizada.

Segundo o secretário Leônidas Oliveira, o município de Poços de Caldas se encontra como o destino turístico mais procurado de toda Minas Gerais, pelo portal Visite Minas do Governo do Estado. Um trabalho fruto de todo um desenvolvimento pela região.

“Para nós, do Sistema Estadual de Cultura e Turismo, este é o momento de conhecer de perto e estar próximo das pessoas e da realidade local. No turismo, quando vamos construir e promover um projeto estratégico de marketing, se a equipe está imersa no destino, muito melhor fica a promoção. O ‘Secult no Município’ também não deixa de ser o momento de nos reencontrarmos com nossas raízes e reforçar nossa vontade de trabalhar”, afirma Leônidas.

O prefeito municipal de Poços de Caldas, Sérgio Azevedo comemorou as novidades envolvendo a cidade. “Mais uma vez, a Secult traz boas notícias para Poços de Caldas. Primeiro foi a inauguração do Programa Gerais+Minas em nossa cidade, esta ação fundamental para a visibilidade das localidades e destinos de Minas promovida pela Empresa Mineira de Comunicação. Agora, por meio do Reviva, com mais R$ 25 milhões de investimentos no Estado e ainda a grata satisfação em saber que Poços está em primeiro lugar entre os destinos turísticos mais procurados de Minas Gerais. A união e o trabalho coletivo que fazem as coisas acontecerem e este é um momento muito favorável.”

O turismo regional tem ganhado muita força em todo o estado, até devido ao incentivo do Governo do Estado, que entende a importância das cidades estarem articuladas para o fortalecimento do setor. Na região Sul de Minas o Circuito Turístico Caminhos Gerais, o qual é presidido por Ricardo Fonseca, secretário de Turismo de Poços de Caldas, é composto por 11 municípios: Andradas, Botelhos, Cabo Verde, Carvalhópolis, Caldas, Ibitiúra de Minas, Machado, Poço Fundo, Poços de Caldas, Santa Rita de Caldas e Campestre.

“O circuito é fundamental para que possamos atrair novos turistas e atividades, de forma organizada com todas as cidades participantes. Com a regionalização do Turismo, todos os municípios integrados só têm a ganhar”, finaliza Ricardo Fonseca.