Para celebração de 40 anos, a Bienal do Livro do Rio de Janeiro anuncia a vinda de Cassandra Clare, fenômeno da literatura de fantasia

Maior festival de entretenimento e literatura do país, a Bienal do Livro Rio promete uma celebração histórica, com experiências imersivas e uma programação especial para públicos de todas as idades

A edição especial de 40 anos da Bienal do Livro do Rio contará com muitas novidades. O evento acontece em setembro deste e contará com a participação da autora iraniana Cassandra Clare – um dos principais nomes da literatura de fantasia e número 1 das listas do New York Times, do USA Today e do Wall Street Journal. A escritora vem ao Brasil especialmente para lançar ‘Corrente de Espinhos’ (Ed. Galera Record), na Bienal.

A autora iraniana Cassandra Clare

Reconhecida por promover encontros memoráveis entre autores renomados e seu público, a Bienal acontecerá na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, entre 1° e 10 de setembro, aproveitando o feriado de 7 de setembro. Será uma oportunidade única de leitores brasileiros estarem frente a frente com a best-seller, que já vendeu quase 3 milhões de livros pela Galera Record no Brasil e é sucesso mundial.

“A Bienal deste ano será ainda mais especial. Estamos preparando com muito carinho essa edição que terá atrações e novidades para todos os públicos, numa grande comemoração aos 40 anos do festival. Será um prazer receber a Cassandra, best-seller da literatura young adult. Ela é o primeiro dos grandes nomes que vamos anunciar. Muitas surpresas ainda estão por vir”, afirma Tatiana Zaccaro, diretora da GL Exhibitions, responsável pela realização da Bienal.

Tatiana Zaccaro, diretora da GL Exhibitions, responsável pela realização da Bienal

“A expectativa é um recorde de público, especialmente depois de dois anos de quarentena e distanciamento social. Durante aqueles anos, os mundos fantásticos da Cassandra ajudaram os fãs a esquecer um pouco do nosso, e proporcionaram a saúde emocional que aquele momento pedia. Agora, é hora de reencontrar outros leitores e conhecer a autora”, comenta Rafaella Machado, editora-executiva da Galera Record.