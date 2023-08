O Sonho Americano: Empresária Eliete Negrão compartilha dicas essenciais para empreender nos EUA

Evite os tropeços mais comuns ao perseguir o sonho americano, segundo a experiente empresária

No mundo dos negócios, conquistar o sonho americano nem sempre é uma jornada fácil, mesmo para os mais determinados. Há mais de uma década nos Estados Unidos, a renomada empresária Eliete Negrão tem sido a luz orientadora para brasileiros que buscam triunfar no mercado americano. Com uma carreira repleta de casos de sucesso em diversos segmentos, Negrão se tornou referência na arte de transformar sonhos em realidade nos EUA.

O Passaporte para o Sucesso Empresarial nos EUA

Em uma entrevista exclusiva, Eliete Negrão compartilhou insights valiosos para quem almeja prosperar no cenário empresarial norte-americano. Um dos pontos-chave que ela enfatiza é a importância do networking estratégico. Muitas vezes mal compreendido como apenas uma troca de contatos, Negrão explica que o networking vai muito além disso: “Criei com excelência uma rede de pessoas certas e de empresas certas que compartilham da mesma ambição do meu cliente. Ou seja, a ambição de entregar os resultados esperados.” Segundo ela, compartilhar ambições semelhantes possibilita não apenas aprimorar projetos, mas também estabelecer conexões genuínas que podem gerar ideias inovadoras e colaborações frutíferas.

A assessoria de Eliete Negrão está mudando vidas empresariais na América.

A empresária alerta que negligenciar o networking direcionado para o setor de atuação pode comprometer até mesmo profissionais altamente qualificados. “Nem todo mundo, por mais qualificado que seja, tem a necessária habilidade para criar boas conexões, o que é essencial para todo empreendedor”, afirma Negrão. Sua assessoria visa preencher essa lacuna, conectando brasileiros com as pessoas certas e orientando-os sobre como construir relacionamentos sólidos nos Estados Unidos.

Com um olhar afiado para oportunidades, Negrão destaca o valor do networking como uma estratégia que não se restringe a eventos sociais. Ela encoraja a adoção contínua dessa prática dentro das empresas: “Como estratégia, é um recurso que amplia ao máximo as oportunidades de negócio.” Sua própria jornada é prova disso, já que hoje ela é uma ponte entre empresas e indivíduos em busca de sucesso nos EUA.

Eliete Negrão conclui enfatizando que uma conexão autêntica é o atalho para o êxito nos objetivos empresariais. “Atualmente sou o braço de conexão de um grupo de empresas que está muito além de oferecer serviços. Criamos um ambiente de integração para as necessidades essenciais e também para conectar verdadeiramente as necessidades dos brasileiros que desejam aterrissar nos EUA.” Com uma paixão contagiante por conectar pessoas e culturas, Negrão continua a pavimentar o caminho para os empreendedores que buscam realizar seus sonhos americanos.