O escritor, Leonardo Silveira, dá dicas para quem quer perder o medo de viajar sozinho em seu livro “Menos Rotinas, Mais Roteiros”

Mais que um relato de experiência, "Menos Rotina, Mais Roteiros" é um convite para todos aqueles que sonham em tornar as viagens uma realidade, mas nunca conseguiram colocar em prática esse desejo. Com a obra, o escritor e pedagogo, Leonardo Silveira, mescla os conhecimentos que adquiriu na prática com dicas de economia e organização. É um incentivo para os brasileiros que têm poucas férias e folgas durante o ano, porém querem utilizar estes curtos períodos para viver de uma forma diferente. O livro mescla os conhecimentos que Leonardo Silveira adquiriu na prática com dicas de economia e organização. Para muitos, sair do país ou até passear sozinho pelo Brasil pode ser sinônimo de apreensão. Entretanto, o autor mostra que combater esse medo é possível. Para ele, dá para fazer viagens solitárias sem perder a diversão – contanto que haja um planejamento prévio e uma maior dedicação. Professor e gestor escolar, o escritor era acostumado a permanecer longos períodos em casa, mesmo quando estava sem demandas no trabalho e nos estudos. Quando tomou coragem para mudar de rotina, nunca mais retornou ao que era antes. Para o escritor, criar novos motivos para viajar é fundamental para não deixar de fazer viagens. Criar novos motivos para viajar é fundamental para não deixar de viajar. Algumas pessoas colecionam figurinhas, outras bonecos. Eu aprendi a colecionar viagens. Quanto mais você viaja, mais você adquire uma noção do que você gosta de ver, provar e fazer. E cada vez mais você anseia por experiências semelhantes ao redor do mundo. Há sempre algo a mais para você. (Menos Rotinas, Mais Roteiros, pg. 215). No livro "Menos Rotinas, Mais Roteiros", o escritor, Leonardo Silveira, dá dicas para quem quer perder o medo de viajar sozinho. Dividido em três partes, o livro começa com a primeira aventura de Leonardo Silveira. Cansado dos mesmos momentos de descanso e próximo de um burnout, ele decidiu ir para a Europa sozinho. Passou por cidades como Barcelona, Madrid, Roma, Amsterdam, Paris e Londres. Em cada um desses lugares, além de enfrentar alguns perrengues, descobriu que estar só pode ser um grande aprendizado. Inclusive, ele aconselha aqueles que querem vivenciar o mundo sem companhia a arriscar no sonho. A segunda seção da obra trata sobre o período de preparação e de planejamento. Ele aborda assuntos como o tempo médio para viajar; dicas para pagar menos em passagens; definição de prioridades; utilização de transporte público; kits de viagem; entretenimento com pouco dinheiro; documentos necessários; segurança; e redução de cansaço. Por fim, o autor revela aprendizados que adquiriu em relação a refeições, respeito à cultura da região, atividades gratuitas, compras, entre outras questões. Com todos esses conselhos, "Menos Rotinas, Mais Roteiros" também se torna uma inspiração para quem quer realizar os próprios sonhos com uma passagem e uma mala em mãos. Então, já tem o próximo destino em mente?