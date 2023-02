Nelson Lucas, empresário de apenas 22 anos, fornece joias de luxo para celebridades e ensina sobre empreendedorismo nas redes sociais

O influenciador digital gaúcho tem, especialmente, atletas como seus clientes e planeja exportar suas peças para outros países

O empresário, Nelson Lucas, garante que sempre foi mais reservado, evitando se expor em excesso, porém, com o recente sucesso com suas joias de luxo, passou a aparecer um pouco mais.

O empresário aproveitou seu sucesso nas redes sociais para ensinar sobre empreendedorismo para seus seguidores. Créditos: Divulgação

Atualmente, com 22 anos, o gaúcho de Canoas tem se relacionado muito bem no meio artístico, contudo, sua maior influência tem sido com esportistas, como os jogadores de futebol Leo Chu, Guilherme Azevedo, Ricardo Amorim e Leo Natel.

Um dos objetivos futuros do jovem é exportar suas peças para outros países. Créditos: Divulgação

Agora, além de ter como objetivo exportar as suas peças de luxo, o jovem utiliza suas redes sociais para ensinar sobre empreendedorismo para as pessoas.

“Descobriu que, além de me comunicar bem, sei investir em negócios. Com isso, resolvi oferecer dicas sobre como se tornar um grande empresário de sucesso em suas redes. Sei que meu currículo recente me gabarita para poder ajudar outras pessoas a conquistarem o sucesso”, afirma Nelson Lucas.