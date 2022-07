Mamãe fitness mantém o corpão cuidando de sua bebê

Nas rotinas maternais, ações fazem Michele Soel perder até 100 calorias por dia

Michele Soel, mamãe fitness de uma menina de 2 anos, tem os seus dias agitados. Alguns podem dizer que seja um ônus da maternidade, porém, estes não se dão conta de quanto esse “agito” pode ser produtivo para quem quer perder peso.

Michele decidiu monitorar as calorias perdidas durante as atividades de rotina com a sua filha, como guardar os brinquedos, fazer a comida e dar banho. E os resultados obtidos foram surpreendentes.

“Quando brinco na piscina com minha filha, aproveito para fazer alguns movimentos de fortalecimento das pernas também. Queimo em média 182 calorias em 30 minutos”, revela Soel.

Michele também registrou as calorias perdidas ao brincar na areia com a filha e conta que nessa atividade foram gastas ao menos 80 kcal. “É um momento que podemos aproveitar com nossos filhos e ainda manter a forma”.

A também influencer digital, que alimenta suas redes sociais com imagens de suas atividades em casa, diz ainda que até mesmo ao guardar os brinquedos espalhados pela casa a fez perder cerca de 20 calorias, durante cinco minutos, ao se movimentar para guardar todos os itens. Soel conta que andar carregando seu filho faz com que ela queime mais ou menos 109 calorias a cada 30 minutos.

Apesar dos exercícios, Michele ressalta a importância de manter uma boa alimentação para queimar calorias por completo. “Beba água e procure se manter sempre em movimento e não ficar parada”, afirma.