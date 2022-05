”Mais um irmão”, comemora Flávio Mendonça ao descobrir o sexo do terceiro filho

Ícone dos anos 2000 dividiu o momento de revelação com os seguidores nas suas redes sociais

Flávio Mendonça e Annelyse Schoenberguer, casados desde 2014, anunciaram a terceira gestação há poucas semanas, em data próxima ao dia das mães, e deixaram os fãs e seguidores do casal muito animados com a notícia. Junto com a euforia de ver a família aumentando, chega também a curiosidade: será quem vem por aí a primeira filha do casal? Ou mais um menino?

Mundo azul: mais um menino para a família de Flávio e Anne

Flávio, Anne e os dois filhos, Nicolas e Benjamin, compartilharam um vídeo onde descobrem junto com os seguidores o sexo do bebê. Para essa revelação tão especial, o casal escolheu o tradicional balão preto. Antes de estourar, Flávio faz um pequeno suspense: “Será que é menino ou menina?”. Nicolas e Benjamin, cada um com uma agulha e cheios de entusiasmo, fizeram as honras e estouraram o balão para cessar a curiosidade de todos. Foi aí que a cor azul invadiu a cama onde os quatro gravavam o vídeo.

Os seguidores do casal puderam partilhar desse momento tão importante por meio de vídeo nas redes sociais

“Mais um irmão”, vibrou Flávio enquanto abraçava a esposa e os filhos. Todos emocionados e visivelmente felizes com a revelação do novo membro da família. “Já te amamos muito”, escreveu Flávio na legenda da publicação.