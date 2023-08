Maior congresso de nutrição do país vai gerar 2,5 milhões de negócios e multiplicar número de participantes

Nutrição Brasil é voltado para nutricionistas, médicos, profissionais de saúde e o consumidor final. O evento promete receber em torno de 10 mil visitantes, incluindo 5 mil congressistas. Programação reúne três dias de palestras com mais de 100 especialistas

Mais de 2,5 milhões de negócios devem ser gerados na próxima edição do Nutrição Brasil, maior congresso da área realizado no país, entre 31 de agosto e 2 de setembro. Com uma vasta programação, que contempla palestras com mais de 100 especialistas renomados, exposição aberta ao público de mais de 50 marcas e outras atividades, o evento promete multiplicar o número de participantes desta edição em relação a 2022, quando recebeu 1200 congressistas e mais 500 visitantes na feira. Agora, a estimativa é de 10 mil visitantes, incluindo 5 mil congressistas, reunidos em um dos maiores espaços para eventos no país, o Ulysses Centro de Convenções, com 54 mil m². Desde a primeira edição, em 2022, o Nutrição Brasil já alcançou mais de 30 milhões de pessoas com o evento e a mídia.

Nutrição Brasil

Neste ano, o congresso chega em um contexto a nível mundial em que 70% das pessoas buscam a prevenção de doenças por meio da alimentação saudável, como diabetes e obesidade, de acordo com pesquisa encomendada pela rede britânica de supermercados Sainsbury’s. O Brasil, por sua vez, é o 4º maior mercado em alimentação saudável no mundo, com um consumo nacional estimado em US$ 35 bilhões. Além disso, considerando os últimos cinco anos, o crescimento anual do setor foi de 12,3%, segundo dados de pesquisa da Euromonitor.

Os números só comprovam a importância do debate e da troca de informações quando os assuntos são nutrição e alimentação. Somente em Brasília, cidade que sediará o evento e tem a maior renda per capita do país, há mais de 6,5 mil nutricionistas e mais de 20 faculdades que oferecem o curso de nutrição. Além de um espaço de aprendizado, o Nutrição Brasil será uma oportunidade de criar conexões entre microempreendedores e marcas, seja para expandir contatos ou até criar parcerias estratégicas. Entre essas conexões, estarão startups que trazem as últimas novidades em inovação e tecnologia para o mercado de nutrição, visando a melhoria na qualidade de vida da população.

“Além de ser referência nacional, o Nutrição Brasil é um evento único no mercado de Brasília, onde temos 1 nutricionista para cada 500 habitantes. Temos expectativa de atrair um público presencial de 5 mil congressistas entre os módulos presenciais e on-line, que terão a oportunidade de criar uma rede de networking com muitos contatos, atualizar seus conhecimentos e trazer ainda mais embasamento científico para a prática clínica”, destaca Brunno Falcão, CEO e fundador da Science Play, empresa realizadora do evento.



Disponível em formato presencial e on-line, a programação do Nutrição Brasil inclui workshops temáticos (investimento a partir de R$ 227, presencial) e a Sala Nutrição Brasil (R$ 297, presencial), que terá uma grande homenagem a cinco nutricionistas brasileiros no dia 31 e palestras de 1º a 2 de setembro no auditório master do Ulysses. A escolha do espaço, com capacidade para mais de 3 mil pessoas, contempla a alta demanda do mercado, tornando o Nutrição Brasil um grande palco da transformação dos eventos técnicos científicos.

A Sala Nutrição Brasil terá, no Dia do Nutricionista (31/08), uma mesa redonda liderada por Brunno Falcão, com palestras dos cinco nutricionistas homenageados nesta edição do evento: Gabriel de Carvalho (Porto Alegre – RS), Murilo Pereira (Brasília – DF), Patrícia Davidson (Rio de Janeiro – RJ), Rodolfo Peres (São Paulo – SP) e Roberta Carbonari (São Paulo – SP). O bate-papo acontecerá das 18h às 22h.

Já entre os dias 1º e 2 de setembro, os cinco profissionais participam da programação de palestras com temas variados: Roberta Carbonari abrirá a programação, com um tema a definir; Patrícia Davidson fala sobre programa de destoxificação para predominância estrogênica; Paulo Muzy palestra a respeito de performance para não atletas; Rodolfo Peres, sobre nutrient timing na prática clínica: o que há de novo?; Murilo Pereira, por sua vez, aborda a suplementação na nutrição em gastroenterologia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os workshops ao longo de todo o congresso se dividem em temas como nutrição esportiva, oncológica e clínica, saúde intestinal, medicina integrativa, medicina esportiva, longevidade, emagrecimento e treinamento, materno-infantil e fertilidade, e a terapia indiana Ayurveda. Nestes, vale destacar a participação de verdadeiras estrelas em suas áreas de atuação: Paulo Muzy, Victor Sorrentino, Daniel Coimbra, Lancha Jr. e Andreia Friques. Os tópicos de cada palestra incluem assuntos como nutrição materno-infantil no autismo, efeitos do jejum intermitente no metabolismo cerebral e até noções de carreira e estratégias de marketing.

Exposição de marcas

Aberta ao público, a exposição de marcas apresenta as novidades de mais de 50 grandes marcas nacionais de alimentação saudável, suplementação e nutrição fitness, oferecendo condições exclusivas. Entre elas, Prana, Maxinutri, Green Up, Slimfit e muito mais. Os ingressos para o acesso estão disponíveis por meio da plataforma Sympla.

Corrida

O encerramento do Nutrição Brasil será com uma corrida voltada para profissionais de saúde, pacientes e consumidor final, percorrendo os principais monumentos da capital federal em 03 de setembro. A corrida, que celebra o Dia Nacional do Nutricionista, comemorado no dia 31 de agosto, começa às 7h e terá modalidades para cada especialidade, que podem ser de 5 km e 10 km. As inscrições e o regulamento estão disponíveis na plataforma Central da Corrida, com valores a partir de R$ 50.

Serviço:

Nutrição Brasil 2023

Local: Ulysses Centro de Convenções, Eixo Monumental, Brasília – DF

Datas:

31/08 a 02/09 (9h às 18h): Congresso

31/08 a 02/09 (9h às 20h): Exposição

03/09 (a partir das 7h): Corrida de encerramento