Luiza Ambiel cria série na internet e mostra mudança no corpo: ‘Perder dez quilos’

“Estou bem focada com personal, treinando todos os dias e me alimentando bem”, declara a musa

Luiza Ambiel resolveu mudar sua rotina e quer perder dez quilos até o verão de 2023. Para isso, ela está fazendo reeducação alimentar e treinando todos os dias com personal trainer.

Luiza Ambiel pretende perder 10 quilos

“Lancei um projeto em meu Instagram, o projeto “Verão em Forma”. Estou com 86 quilos e pretendo perder no mínimo dez até o verão. Tenho cinco meses pela frente e o maior desafio vai ser perder de uma forma natural, sem ingerir ou injetar remédios para emagrecer”, declara Luiza.

A eterna musa da banheira do Gugu já começou seu projeto mostrando os exercícios que faz para manter o bumbum em pé. Mas a ideia não é só postar vitória. A ideia é mostrar também os erros.

“Tenho cinco meses pela frente e o maior desafio vai ser perder de uma forma natural”, diz a musa

“Estou bem focada com personal, treinando todos os dias e me alimentando bem. Às vezes, dou uns deslizes e estou postando isso também. Não quero mostrar que essa mudança no estilo de vida é algo simples de conseguir, porque não é. Mas tenho certeza de que vou vencer esse desafio que eu propus a mim mesma e no verão estarei com dez quilos a menos. Os meus fãs têm ajudado muito me incentivando e isso faz toda a diferença no processo”, finaliza Ambiel.