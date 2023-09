Jorge & Mateus são os novos embaixadores da EstrelaBet

Dupla faz parte do time que já conta com Matheus & Kauan e César Menotti e Fabiano, além de outras personalidades

A EstrelaBet, uma das principais empresas de entretenimento esportivo online do Brasil, está consolidando ainda mais sua presença no universo sertanejo por meio de uma parceria emocionante com a renomada dupla Jorge & Mateus. A empresa já é conhecida como a casa do público sertanejo, e essa nova colaboração fortalece seu compromisso com esse gênero musical.

Jorge & Mateus se juntam a Matheus & Kauan como embaixadores

Os cantores, famosos por seus sucessos como “Cinco Regras” e “Dói”, agora contarão com o patrocínio da EstrelaBet durante sua atual turnê “Único”. Essa turnê comemora os incríveis 18 anos de carreira dos artistas, marcando uma ocasião especial para ambos e seus fãs.

O Chief Marketing Officer da EstrelaBet, Renan Cavalcanti

O Chief Marketing Officer da EstrelaBet, Renan Cavalcanti, expressou sua satisfação com essa parceria: “Nossa colaboração com grandes duplas do sertanejo representa a conexão da marca com o público de todas as regiões do Brasil. O sertanejo não é apenas uma parte importante da cultura musical no país, como também possui uma base de fãs bastante ampla e apaixonada, que é a essência e a verdadeira conexão com os valores da EstrelaBet.”

EstrelaBet abraça o sertanejo

A dupla Jorge & Mateus agora se junta a outros nomes ilustres no universo sertanejo que também são embaixadores da EstrelaBet, como Matheus & Kauan, anunciados em maio de 2023, e César Menotti & Fabiano, que entraram para o time em agosto do mesmo ano.

Essa seleção de embaixadores solidifica a presença da EstrelaBet na cena musical sertaneja e destaca o compromisso da empresa em apoiar e celebrar os talentos nacionais. Com essa nova parceria, a EstrelaBet continua a investir no mercado sertanejo e a fortalecer sua conexão com os amantes da música sertaneja em todo o Brasil.